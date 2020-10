Lüssow

Ab ins Stroh – das ist die erste Ansage für die Lütten der Kita Eden. Die kleinen Stralsunder haben eine Verabredung mit Landwirt Mathias Zeitke. Er hat in Lüssow seinen Betrieb und steht mit dem Trecker schon bereit, um die Kinder abzuholen. Doch bevor es auf Entdeckertour geht, müssen die kurzen Beine erst mal eine Leiter erklimmen, um auf den mit Stroh gepolsterten Anhänger zu kommen. Quietschvergnügt haben es sich Wilma, Joseph, Hedi, Moritz, Jonathan, Christoffer, Fiona, Niklas und Frida dann auf den Strohballen gemütlich gemacht – und staunen, wie schnell doch so eine Traktor fahren kann.

Spaziergang durchs lila-Blumenmeer

Moritz (r.) und Jonathan tragen die frisch ausgebuddelten Regenwürmer vom Feld. Quelle: Ines Sommer

Mitten in lila Blumen stoppt das Gefährt, und schon entdecken die Kleinen den Acker für sich. „Da sind ja Schafe“, sagt ein Vierjähriger. Ein Mädchen erfreut sich an den Sonnenblumen, die aus dem Lila-Meer hervorstechen. „Dazu sagen wir Zwischenfrucht. Was so schön lila blüht, ist Phacelia, ganz wichtig für die Bienen“, erklärt Landwirt Mathias Zeitke. Er sagt auch, warum die Schafe auf dem Feld stehen. „Die Tiere fressen und zertreten Stoppeln, fressen Pflanzenreste und diese Zwischenfrüchte hier. Das brauchen wir, damit die Wurzeln gut wachsen. Und wenn wir viele Wurzeln haben, bleibt das Wasser länger im Boden. Wenn es im Sommer heißt und trocken ist, haben die Pflanzen dann trotzdem Wasser.“

Auf der Jagd nach Regenwürmern erfolgreich

Die Lütten buddelten eifrig Regenwürmer aus. Quelle: Ines Sommer

Nachdem alle Kinder wieder auf den Hof zurückgekehrt sind und eine Sonnenblume (für Mutti) mit bekommen haben, steht die nächste Aufgabe an: „Jetzt graben wir Regenwürmer aus“, sagt der Bauer, selbst zweifacher Familienvater, und schnappt sich eine Spaten, die Kinder tragen den Eimer. Ein Spatenstich genügt, und schon können die kleinen Finger mehrere Regenwürmer aus dem Batzen pulen. „Die Regenwürmer lockern den Boden auf, auch das ist ganz wichtig, damit Getreide gut wachsen kann. Auf so einem Stück leben 120 Regenwürmer“, erklärt der Landwirt und skizziert per Spaten die Fläche von etwa einem mal einem Meter, während die Kinder voller Eifer die Würmer in den Eimer bugsieren. Die Meisten jedenfalls, für zwei Steppkes ist das eine zu eklige Angelegenheit.

Stadtkinder wollen in Lüssow etwas über Getreide lernen

Die Lütten der Kita Eden aus Stralsund besuchten Landwirt Mathias Zeitke aus Lüssow. Quelle: Ines Sommer

Neun Kinder der Eichhörnchengruppe der evangelischen Kita Eden sind mit ihrer Erzieherin Madlen Liebenow, ihrem Kollegen und zwei Elternteilen auf den Bauernhof gekommen. Fachmännisch unterstützt werden sie von Albert, dem Bauerssohn, der heute wegen des Besuchs mal nicht in die Kita muss.

Die drei- bis fünfjährigen Stadtkinder wollen in den nächsten Wochen sehen und lernen, wo Getreide wächst, wie es in die Erde kommt und was später daraus gemacht wird. Deshalb kommt gleich die spannendste Aufgabe: Getreide aussäen. Mehrere Gläser mit verschieden farbigen Körnern stehen bereit.

Rote, braune und grüne Körner warten

Die Kinder wollen nun das Getreide aussäen. Quelle: Ines Sommer

Von Raps, Erbsen, Weizen, Mais, Hafer und Roggen nehmen die Kinder nacheinander eine Handvoll, lassen die Körner in einen mit Erde gefüllten Blumenkasten fallen. „Man muss vorher so eine Furche ziehen“, erklärt Bauer Zeitke mit dem Finger. Die Kita-Kinder sind fleißig dabei und möchten am liebsten alle Körner auf einmal im Boden versenken. Nachdem beide Kästen gefüllt sind, wartet der nächste Auftrag: Nun müssen die Regenwürmer da rein. Gesagt, getan – einige Jungs sind da ganz fix. „Jetzt wird alles mit Stroh abgedeckt“, gibt Mathias Zeitke den kleinen Händen das etwas pieksige Trockenzeug in die Hand.

Obstpause auf dem Bauernhof

Auf dem Stroh-Traktor unterwegs: Die Kinder sind begeistert. Quelle: Ines Sommer

Und während einige noch die tolle Aufgabe bekommen, die junge Saat zu gießen, werden die Ersten schon von Landwirt-Frau Elisa Zeitke zur Obstpause gebeten. Es gibt Äpfel und Pflaumen vom benachbarten Obstgut Eggert. Und natürlich auch was zu trinken. Zum Abschied wird noch ein besonderes Gruppenfoto geschossen (zum Glück haben alle eine Foto-Erlaubnis von den Eltern). Alle klettern in ein riesiges Traktor-Rad oder postieren sich davor. Dass es nun schon zurück in die Kita gehen soll, können die Kleinen, die sich von Sturm und Regen nicht entmutigen ließen, gar nicht glauben.

Saatkasten fährt mit in die Kita

„Wir kommen wieder“, sagt Erzieherin Madlen Liebenow. „Wir wollen noch ganz viel über die Arbeit des Bauern lernen.“ Und die Kästen mit der frischen Aussaat fahren mit in die Kita. „Wir wollen beobachten, wie das Getreide wächst, deshalb werden wir uns in unserem Gruppenraum darum kümmern. Ihr wisst ja, wir wollen uns in nächster Zeit mit Lebensmitteln beschäftigen.“ Nach einer Woche sollten schon die ersten grünen Spitzen zu sehen sein, hofft Mathias Zeitke, der wie die Kita-Gäste sichtlich Spaß an der Entdeckertour hatte.

Obst- und Trinkpause auf dem Bauernhof. Die Lütten der Kita Eden aus Stralsund besuchten Landwirt Mathias Zeitke aus Lüssow und sind begeistert. Quelle: Ines Sommer

Von Ines Sommer