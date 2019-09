Auf Grimmens Rathausboden öffnete vor 90 Jahren ein Heimatmuseum

Grimmen

Ehrfürchtig blättert Dr. Sabine Fukarek in dem Gästebuch des einstigen Heimatmuseums der Stadt Grimmen und des damals gleichnamigen Kreises. Weiße Handschuhe trägt sie dazu. Nicht ohne Grund. Denn immerhin 90 Jahre alt ist das Buch alt. Am 15. September 1929 öffnete Grimmens erstes Heimatmuseum auf dem Dachboden des Rathauses der Trebelstadt.

Sabine Fukarek, sie leitet das 1987 eröffnete Museum im Mühlentor, kennt das damalige Museum nicht. Anfang 1987 kam sie nach Grimmen. „Eins, zwei Jahre zuvor wurde das einstige Museum ausgeräumt“, erzählt sie. Nun steht sie voller Erwartung unter der kaum sichtbaren Deckenlucke im Obergeschoss des Rathauses. Erstmals steigt sie die wackelige Ausklapptreppe zum Dachboden hinauf, die ihr Hausmeister Edmon Erdmann öffnet.

Wo einst 60 Ausstellungsvitrinen standen

„60 Vitrinen mit Ausstellungsstücken standen hier einst. Das zeigen alte Aufzeichnungen“, erzählt sie und lässt ihren Blick über den Dachboden schweifen. Einfache Holzstege mit Geländer führen über die Fläche. Dicke Lüftungsrohre – silbern isoliert – geben sich ein Stelldichein mit alten Eichenbalken, von denen weiße Farbe von anno dazumal blättert. Ansonsten gibt es dort nichts Spannendes zu sehen. Jedenfalls nicht auf der ersten Etage. Edmon Erdmann zeigt auf eine weitere Treppe, eine aus Holz, schmal und steil. Er meint zu wissen, dass auch die nächste Etage noch als Museum genutzt wurde. Das stimmt zwar nicht, aber dieses Geschoss erweckt umso mehr das Interesse der Museumsleiterin.

Rathausuhr stammt von 1895

Aus einem Holzverschlag ist ein rhythmisches, leises Ticken zu hören. Edmond Erdmann öffnet die einfache hölzerne Tür. „Diese Holzwand ist noch von damals“, sagt der Hausmeister und gibt den Blick frei auf das Uhrwerk der Rathausuhr. Einmal pro Woche müsse er sie aufziehen und oftmals auch das Pendel nachstellen. Sabine Fukarek blickt derweil interessiert auf eine Inschrift in der Holzwand. Uhrmacher, Monteur und ein Angestellter sind dort verewigt worden. Und auch der genaue Tag, an dem am Rathaus, das um 1400 erbaut wurde, die Uhr installiert wurde: Am 10. April 1895. Schließlich gewährt Edmon Erdmann noch einen Blick auf die 12 Bronzeglocken, die seit 2004 tagsüber 15 Minuten vor jeder vollen Stunde die Marktplatzbesucher mit einer Melodie erfreuen.

Die Vision des einstigen Bürgermeisters Waterstradt

Sabine Fukarek fasziniert die kleine Führung beinahe ebenso wie die Geschichte um das einstige Heimatmuseum im Rathausdachboden. Initiator ist der damalige Bürgermeister Otto Friedrich Adolf Waldemar Waterstradt gewesen. Schon wenige Monate nach seiner Amtseinführung in Grimmen im März 1928 setzt er alle Hebel in Bewegung, um seine Vision von einem Museum umzusetzen.

Auch Umbauarbeiten am Rathaus sind dafür vonnöten. „Unter anderem mussten Eisenträger in den Fußboden eingezogen werden, damit der Boden auch der Belastung von Besuchern gewachsen ist“, weiß die Museumsleiterin. Am 15. September 1929 schließlich wird erstmals eine kleine Sammlung in dem Heimatmuseum präsentiert.

Teilweise zeugen nur noch Katalogkarten von Exponaten

Bis 1934 wird die Sammlung stetig erweitert. Über 800 Exponate werden letztlich präsentiert. Zu den Besonderen zählen unter anderem die frühgeschichtliche Sammlung von Kantor Yström aus Gristow, Teile der alten Ratsbibliothek, Urkunden und Verträge beginnend 1349, eine Waffensammlung und Handwerkerutensilien. Sabine Fukarek zeigt kleine Kärtchen – sogenannte Katalogkarten, das Inventarverzeichnis des alten Museums. Nicht nur der Zahn der Zeit scheint daran genagt zu haben. „Sie sind Goldstaub“, sagt sie.

Weil vieles von dem, was im Museum auf dem Rathausdachboden gezeigt worden ist, verschollen ist. Denn nachdem 1934 Waterstradt in den Ruhestand versetzt worden ist – im Alter von 46 Jahren – stagnierte die Entwicklung des Museums und einige Zeit später fühlt sich niemand mehr zuständig. „Durch den Zweiten Weltkrieg und die mit den Wirren des Kriegsendes sowie der unmittelbaren Nachkriegszeit verbundenen personellen und politischen Veränderungen wurde die Sammlung nicht mehr kontinuierlich betreut und gesichert. In den 1960er Jahren gab es dann sporadisch Kontrollen des Dachbodens durch Mitarbeiter umliegender Museen. Stücke wurden teilweise ausgelagert“, bedauert Sabine Fukarek.

Heutige Exponate in der digitalen Welt gesichert

Das Grimmener Stadtarchiv und damit auch eine Akte über das Grimmener Museum seien ins Landesarchiv nach Greifswald gekommen. „Zur Aufbewahrung und Pflege – eigentlich. Nun kommen wir da nicht mehr ran, weil sie zu den vom Schimmel befallenen Akten gehört“, sagt sie mit verärgertem Ton.

Um so akribischer wird seit 2016 an der Digitalisierung der vorhandenen Sammlungsstücke gearbeitet. Immerhin mehr als 6000 Exponate gilt es, im digitalen Verzeichnis aufzunehmen. Mehr als 2300 Stücke sind dort bereits eingepflegt, ein Teil davon lässt sich im Internet unter museum-im-muehlentor.museumnet.eu ansehen.

