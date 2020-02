Auf den Geschmack gekommen: Dorower Gärtner kombiniert Sanddorn und Sauerkraut

Dorow

Olaf Schnelle ist ein passionierter Gärtner. In seiner Manufaktur „ Schnelles Grünzeug“ in Dorow baut er Gemüse und die verschiedensten Kräuter und Unkräuter an. Deutschlandweiten Erfolg erlangte er in den vergangenen Jahren durch sein fermentiertes Gemüse und dies aufgrund der vielen außergewöhnlichen Kreationen.

Das ist einer der Gründe, warum Olaf Schnelle auch in den Wintermonaten alle Hände voll zu tun hat. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihm über die gestiegene Nachfrage nach fermentierten Produkten, fehlendes Interesse in der heimischen Gastronomie und Neuheiten aus der Manufaktur in Dorow.

Wie liefen die vergangenen Monate?

Olaf Schnelle: Sehr gut. Seit September des vergangenen Jahres geht es insbesondere in meinem Onlineshop richtig ab. Die Verkaufszahlen haben sich hier verdoppelt. Fermentierte Produkte sind weiter auf dem Vormarsch.

Was glauben Sie woran dies liegt?

Für vieles ist das Fermentieren schon ein Herbstthema. Zudem habe ich das Gefühl, dass das Bewusstsein für gesunde Ernährung immer weiter steigt. Es ist bewiesen, dass fermentierte Sachen sehr gut für das Immunsystem sind. Zudem verwende ich viele Zutaten, die beispielsweise entzündungshemmend sind oder insgesamt dem Körper guttun. Ich glaube, dass viele Leute sich inzwischen intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen und dadurch auch gezielt einkaufen.

Vom Berliner Tagesspiegel wurde eine von Ihnen kreierte Sauerkrautvariation als bestes Produkt gekürt. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Schon sehr viel. Es gab dort eine fachkundige Jury und diese hat die verschiedensten Sauerkrautkreation probiert. Von mir gab es ein sogenanntes goldenes Sauerkraut, welches neben dem Kimchi-Sauerkraut derzeit bei mir der absolute Renner ist. Ich lief neben den klassischen Kreationen sofort außerhalb der Wertung. Die Jury meinte, dass kein anderes geschmacklich auch nur in die Nähe dieses Produktes kam. Dies freut mich natürlich sehr und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Wo kommen Ihre Kunden denn her?

Deutschlandweit von überall. Von Grimmen bis Bayern gibt es überall Kunden, die meine fermentierten Sachen bestellen. Aber auch ins europäische Ausland gehen immer wieder Sendung. Es kommt vor, dass ein Kunde aus Österreich 200 Gramm eines Produktes bestellt. Da sind die Versandkosten höher als das eigentliche Produkt. Dies macht einen schon stolz.

Also haben sie auch in den Wintermonaten alle Hände voll zu tun?

Ja, tatsächlich sind der Juli und August meine umsatzschwächsten Monate. Dies liegt daran, dass ich viele Spitzenköche in Großstädten wie Berlin beliefere. In den Wintermonaten sind die Leute vor Ort und nicht wie im Sommer am Strand. Darum wirkt sich die Hochsaison in der Gastronomie der Großstädte auch auf meinen Umsatz aus. Leider setzt die Gastronomie auf den Inseln gar nicht beziehungsweise nur sehr vereinzelt auf diese hochwertigen Produkte aus der Region. Darum wirkt sich der boomende Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern nicht auf meine Arbeit aus.

Olaf Schnelle nutzt die Wintermonate, um neue Kreationen zu entwerfen. Hier zeigt er beispielsweise Weißkraut in Kombination mit regionalen Produkten wie Sanddorn. Quelle: GRM

Spielen regionale Zutaten für Sie trotzdem eine wichtige Rolle?

Definitiv. Ich nutze die Wintermonate stets für Experimente. Derzeit spielen in meinen Überlegungen regionale Rohstoffe eine entscheidende Rolle. Ich versuche beispielsweise, Sanddorn und Algen mit Sauerkraut zu kombinieren. Die Grundprinzipien des Fermentierens sind immer gleich. Dann gilt es, aufgrund seiner Erfahrung einfach auszuprobieren, was in welcher Form zusammenpasst.

Ernten Sie aktuell schon frisches Grünzeug?

Ja, schon seit etwa zwei Wochen ernte ich die verschiedenen Wildkräuter. Auch Weinberg-Lauch, Vogelmiere, Gänseblümchen oder Taubnesseln wachsen bereits in der Region. Zudem will ich in diesem Jahr wilden Raps anbauen. Die Stängel vom Raps haben nämlich einen ähnlichen Geschmack wie wilder Brokkoli. Man muss ganz klar sagen, dass die Natur in diesem Jahr wetterbedingt vier Wochen Vorsprung hat. Ich werde in der kommenden Woche alle Mitarbeiter wieder einstellen, weil es einfach schon viel zu tun gibt. Natürlich muss man hoffen, dass wir keine heftige Frostperiode mehr bekommen. Dies könnte zu erheblichen Ausfällen führen, weil die Natur einfach schon sehr weit ist.

Von Raik Mielke