Auf der Such nach Bargeld: Unbekannte brechen in Arztpraxis und Kindertagesstätte ein 

Tribsees/Richtenberg

Bereits in der Nacht zum Mittwoch kam es in der Region zu zwei Einbrüchen, bei denen geringen Bargeldsummen entwendet wurden.

Wandtresor in der Kindertagesstätte gestohlen

Wie aus dem Grimmener Polizeirevier zu erfahren ist, brachen Unbekannte in eine Arbeitspraxis in Tribsees und in eine integrative Kindertagestagesstätte in Richtenberg ein. In der Arztpraxis verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es wurde dort vorhandenes Bargeld in geringer Menge gestohlen.

Wenige Kilometer weiter – in der Richtenberger Kindertagesstätte „Sonnenschein“ – entwendeten die Täter einen Wandtresor, in dem sich ebenfalls Bargeld befand.

In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen.

Von Raik Mielke