Auf der Suche nach den Ahnen der Eichen im Freiholz bei Horst

Dr. Bernhard Hosius ist Genetiker und derzeit auf Ahnenforschung im Landkreis Vorpommern-Rügen unterwegs. Nicht seinen eigenen Wurzeln ist er auf der Spur, sondern denen der Eichen in den hiesigen Wäldern. Einher geht damit eine Untersuchung, wie lebensfähig die Bäume sind. Vitalitätsuntersuchung nennt das der Fachmann, der im Auftrag der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern die Eichen unter die Lupe nimmt.

Wobei sie erst im Labor in Göttingen unter die Lupe genommen werden, wo Hosius mit einem Partner das Unternehmen Isogen im Institut für Forstgenetik der Universität Göttingen betreibt. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Friedrich von Baumbach nimmt er deshalb Proben in Form von kleinen Zweigen mit Knospen von den Eichen Mecklenburg-Vorpommerns, derzeit im Landkreis Vorpommern-Rügen. An insgesamt 32 verschiedenen Standorten im Land werden sie am Ende der Woche gewesen sein.

„Je größer die genetische Vielfalt, umso besser.“

Ausgestattet mit einem GPS-Gerät und einer großen Gürteltasche voller weißer Briefumschläge streifen er und sein Mitarbeiter durch die Wälder. Unter anderem im Freiholz bei Horst, einem der Waldstücke im Bereich des Forstamtes Poggendorf. Jeder Baum, von dem sie einen kleinen Zweig nehmen, wird mit einer Nummer versehen und per GPS-Gerät kartiert. Der vom Baum genommene Zweig wandert in den mit der Baumnummer versehenen Umschlag.

25 Proben sammeln sie allein im Freiholz ein, um sie in Göttingen demnächst hinsichtlich ihrer Genvielfalt zu untersuchen. „Je größer die genetische Vielfalt, umso besser“, erklärt der Forstgenetiker. Und um die Art, also Stiel- oder Traubeneiche, zu bestimmen. Denn so ähnlich sich beide Arten auch sehen, haben sie doch unterschiedliche Ansprüche an den Boden. Während Traubeneichen weniger Probleme mit langen Trockenperioden haben, verkraften die Stieleichen stark verregnete Jahre besser.

Auch das Refugialgebiet – also wohin sich die Vorfahren des Baumes während der Eiszeit zurückgezogen haben, um sich anschließend von dort aus wieder zu verbreiten – lässt sich anhand einer Knospe herausfinden. „Eine frühere Untersuchung der Eichen in Mecklenburg ergab, dass sie vorrangig aus dem spanischen Raum stammen. Das ist ein Vorergebnis. Dieses gilt es nun, zu festigen oder gar zu widerlegen“, berichtet Hosius.

Damit es den Eichen nicht wie den Eschen ergeht

Der Grund für die Untersuchungen liegt in den vergangenen drei Jahrzehnten, in denen mehrere einheimische Baumarten ausgefallen sind, wie Robert-Marc Berger sagt. Er ist Leiter des Forstamtes Poggendorf. „Den Ulmen macht die Ulmenwelke zu schaffen, seit Anfang der 2000er sterben die Eschen, die Fichte ist hierzulande am Ende ihrer Existenz angekommen“, nennt der Forstamtsleiter Beispiele.

Den Eichen soll nicht Gleiches widerfahren. „Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, auch künftig mit einem gesunden Eichenbestand aufwarten zu können“, sagt Robert-Marc Berger. Darum gilt es unter anderem auch, herauszufinden, welche Eichen, also Stiel- oder Traubeneiche, sich in den norddeutschen Wäldern wohl fühlen und welcher Abstammung sie sind. Auch, um entsprechendes Saatgut für Aufforstungen beschaffen oder sogar liefern zu können.

Eichenholz bringt Geld

Denn, daraus macht der Forstamtsleiter keinen Hehl, Eichenholz sei wertvoll und bringe auf Wertholzauktionen das meiste Geld. Bei 1500 bis 2000 Euro falle da der Hammer für einen Festmeter. „Wir als Forstamt verkaufen den Festmeter für 400 bis 500 Euro“, berichtet er. Die Nachfrage steige und damit der Preis.

„Aber auch aus Naturschutzsicht haben Eichen eine hohe Wertigkeit“, sagt Berger. „Als Lebensraum vieler Insekten und auch Fledermäuse“, fügt er hinzu.

Er sei nun auf die Ergebnisse dieser Eichenvitalitätsuntersuchung gespannt. Jedoch muss er sich noch bis zum Frühjahr des nächsten Jahres gedulden. „Im März, denke ich, werden wir der Landesforst die Ergebnisse vorlegen“, informiert Bernhard Hosius.

Von Anja Krüger