Auf der Suche nach der Vergangenheit im Rakower Gutshaus

Zum Tag der offenen Tür im Gutshaus Rakow kamen gut 140 Besucher – Neugierige, Interessenten an alten Gemäuer, aber auch einige, die sich speziell mit diesem Haus verbunden fühlen. Einige von ihnen wurden dort geboren, andere wohnten im Haus oder sie gingen in die Kita im Gutshaus.

Gordon Baumgart besuchte den dortigen Kindergarten. In Stendal geboren, besuchte der heute 40-Jährige anschließen in Rakow die Polytechnische Oberschule.

Erinnerungen an Kindergartenzeit

In Stralsund erlernte Baumgart, der jetzt in Kramerhof lebt, den Beruf eines Elektrikers und ist heute Vorarbeiter auf der Volkswerft in Stralsund. „Seit 1976 wohnte unsere Familie in Rakow, und es gibt für mich viele schöne Erinnerungen – gerade beim Besuch im Gutshaus auch an den Kindergarten. Ich freue mich, dass das Haus wieder belebt wird", sagt Gordon Baumgart.

Sein besonderes Hobby sind Motorräder, die älteren Typen haben es ihm speziell angetan. Und so gibt es bei ihm die Awo genauso wie die Jawa, MZ oder das Moped Schwalbe.

Von Walter Scholz