Seit Mitte Dezember ruht auch beim Handsportverein Grimmen der Trainingsbetrieb in allen Altersklassen. Während der Erwachsenenbereich in Corona-Zeiten die Einheiten bereits Anfang November einstellen musste, dürfen sich die Kinder und Jugendlichen des Vereins seit kurz vor Weihnachten nicht mehr treffen.

Es ist also ruhig geworden in dem Verein mit über 400 Mitglieder. Bis jetzt! Denn ab Montag wollen die Protagonisten der schnellen Bälle und harten Zweikämpfe nach Tokio.

In Corona-Zeiten wollen Grimmens Handballer nach Japan

Wieso nach Japan? In Corona-Zeiten? Was haben sich die Handballer denn dabei gedacht? Ganz einfach! Am 23. Juli sollen in Tokio die 32. Olympischen Sommerspiele stattfinden. Und der HSV Grimmen will dabei sein. Wenn auch nur mit einer ganz besonderen Aktion. „Unser Trainer Dániel Soós kam auf eine klasse Idee, um die Gemeinschaft in diesen schweren Zeiten zu stärken und über die sozialen Netzwerke in den einzelnen Mannschaften wieder intensiver in Kontakt zu treten“, sagt Vereinssportlehrer Manuel Abe.

Und diese lautet: Wir laufen oder radeln in den nächsten sechs Wochen symbolisch zu den 12 044 Kilometer entfernten Olympischen Spielen nach Tokio. „Eine sportliche Challenge, die wir als gesamter Verein angehen wollen. Wir rechnen damit, dass sich bis zu 200 Aktive an der Aktion beteiligen und wollen es unbedingt in diesem Zeitraum schaffen“, betont Manuel Abe.

Trainer Dániel Soós (links) kam auf die Idee, zu den Olympischen Spielen zu laufen. Quelle: OZ-Archiv

Soziale Netzwerke und Aktivitäts-Apps ermöglichen sportliche Challenge

Losgehen soll es bereits am Montag. Dann nämlich kann jeder Sportler seinen täglichen Trainingslauf oder die schnelle Radrunde mit einer handelsüblichen Sport-App aufzeichnen. Die Ergebnisse werden dann in der jeweiligen Gruppe der einzelnen Mannschaften gepostet. Einmal in der Woche laufen die abgespulten Kilometer dann bei Dániel Soós zusammen. In sechs Wochen will man dann spätestens die 12 044 Kilometer gepackt haben.

„Erstmal klingt die Distanz sehr mächtig. Wenn sich aber viele unserer Mitglieder beteiligen, ist dies sehr gut zu schaffen. Wir betreiben nun mal einen Mannschaftssport und da geht es nur als Gruppe. Auf Kontakte müssen wir in diesen Zeiten zwar verzichten, aber durch diese Challenge können wir trotzdem gemeinsam ein Ziel erreichen“, findet Vereinssportler Manuel Abe.

Viel mehr als eine sportliche Herausforderung

Dabei ist die Aktion viel mehr als nur eine sportliche Herausforderung. Zum einen, so erklärt Abe, trägt es natürlich dazu bei, dass sich unsere Mitglieder fit halten. Es soll der innere Schweinehund gekitzelt werden. Zudem geht es darum, den Kontakt und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.

„Wir hoffen, dass die Mannschaften sehr ehrgeizig damit umgehen und sich gegenseitig motivieren. Unsere Idee ist es, die besten Mannschaften und Einzelsportler auch zu belohnen. In welcher Form, wird gerade besprochen“, sagt er.

Über allem steht aber der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. „Jeder kann durch seinen Einsatz einen Beitrag leisten, dass wir das Ziel erreichen. Und wer weiß, vielleicht machen bei unseren jüngsten Mitgliedern sogar die Eltern mit. Dann wäre es doch eine richtig coole Sache“, findet der Vereinssportlehrer.

Die OSTSEE-ZEITUNG drückt den Handballern auf jeden Fall die Daumen und wünscht viel Erfolg.

