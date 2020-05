Kostenlos bis 08:21 Uhr Aufatmen in Behindertenwerkstatt: Bio-Gärtnerei Querbeet in Griebenow wieder am Start

Stressige Wochen liegen hinter Stefan Schuldt, dem Leiter der Bio-Gärtnerei Querbeet in Griebenow. Zur besten Pflanzzeit, beginnend Ende März, musste er auf das Gros seiner Arbeitskräfte – immerhin 23 Frauen und Männer mit Behinderungen – verzichten. Ab Montag kann er wieder auf deren Unterstützung setzen.