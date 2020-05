Auffahrrampen in Zarnekow gestohlen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zarnekow

Zwei Auffahrrampen eines Anhängers im Wert von circa 300 Euro sind in der Nacht zum Donnerstag in Zarnekow gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie sie informiert, ist der Anhänger mit den einschiebbaren Auffahrrampen von den Mitarbeitern einer Tiefbaufirma, die derzeit im Rahmen des Breitbandausbaus in dem Ort tätig ist, am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in dem Ort der Gemeinde Glewitz abgestellt worden. Am Morgen darauf, gegen 7 Uhr, wurde der Diebstahl dann festgestellt.

Anzeige

Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges in dem Ort beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger