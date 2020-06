Aufmerksame Schülerinnen retten Hund in Grimmen 

Grimmen

Die Jugend von heute geht doch mit offenen Augen durch die Welt und schaut nicht nur aufs Smartphone. Das bewiesen vor einigen Tagen die beiden Grimmener Schülerinnen Emma Schmidt und Lisa Zygmund, als sie in der Friedrich-Straße einen streunenden Hund aufgriffen.

Der Hund wurde in der Friedrichstraße aufgegriffen

„Das Tier hatte ein Halsband, aber keine Leine um und lief dort suchend umher“, erklärt Emma Schmidt. Die beiden Regionalschülerinnen zögerten keine Sekunde, schlossen ihre Fahrräder an und näherten sich dem Hund. „Dieser war sofort sehr zutraulich und ließ sich streicheln“, beschreibt Emma Schmidt weiter.

Doch die beiden Mädchen waren sich nicht sicher, wie sie nun vorgehen sollten. Der nahe gelegene Tierpark hatte bereits geschlossen. Darum griff Emma Schmidt zum Telefon und kontaktierte OZ-Reporter Raik Mielke. Nach einer kurzen Absprache brachten die Regionalschülerinnen den Hund zu ihm. „Gar nicht so einfach. Wir hatten ja keine Leine. Darum habe ich den Umhängegurt meiner Musikbox genommen“, sagt Emma Schmidt. Doch die Hündin scheint sich sicher zu fühlen und läuft mit dem Mädchen mit.

Polizei nimmt sich sofort der Sache an

Während Raik Mielke die Polizei über den tierischen Fund informiert, genießt der Fundhund die Streicheleinheiten der Finderinnen. Es dauert nur wenige Minuten und ein Streifenwagen ist vor Ort. Sehr kooperationsbereit entschließen sich die Beamten, den Hund mitzunehmen und vorerst für eine Nacht in den Zwinger des Grimmener Heimattierparks zu bringen.

Parallel kümmert sich der OZ-Reporter darum, dass der Fund in den sozialen Netzwerken der OSTSEE-ZEITUNG bekanntgegeben wird. Mit Erfolg: Denn bereits eine knappe Stunde später meldet sich das Grimmener Polizeirevier und berichtet, dass der Hund wieder bei seinen Besitzern ist.

Besitzer bedanken sich mit Foto-Botschaft

Wenige Tage später steckt im Briefkasten der Grimmener OZ-Lokalredaktion ein Brief, an dem ein niedliches Foto der Hündin mit einem kleinen Mädchen geheftet ist. Geschrieben steht: „Fundhund Lina mit unserem Enkelchen Paulina. Guten Tag Herr Mielke, unbekannterweise möchten wir uns herzlich bei Ihnen und den zwei super netten Polizisten bedanken. Bitte laden Sie die beiden in unserem Namen zu einem Kaffee ein. Liebe Grüße Wolfgang und Sabine Moldenhauer.“

Hund Lina mit Paulina, Enkelin der Hundebesitzer Wolfgang und Sabine Moldenhauer. Dieses Bild und einige netten Zeilen steckten im OZ-Briefkasten. Quelle: Raik Mielke

Keinen Kaffee für die Polizei – dafür ein Eis für die Finderinnen

Nun konnte Familie Moldenhauer ja nicht wissen, dass die Mädchen die eigentlichen Helden in dieser tierischen Geschichte waren. Darum hat sich der OZ-Reporter dafür entschieden, mit den angehefteten 20 Euro, die Mädels auf einen großen Eisbecher einzuladen. Die Beamten des Grimmener Polizeireviers werden sicher gerne auf den Kaffee verzichten und gönnen den beiden aufmerksamen Regionalschülerinnen diesen dankenden Eisgruß.

Von Raik Mielke