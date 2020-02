Aus Pflegeheim wird Arztpraxis: Grimmener Chirurg zieht um

Grimmen

Noch lässt nichts am „Haus Trebelblick“ in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Grimmen erkennen, dass das einstige Pflegeheim künftig nicht nur modernen Wohnraum bietet. Doch schon im April soll dort eine Arztpraxis eröffnen. Dr. med. Thomas Rüting, einziger niedergelassener Chirurg mit Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung in der Trebelstadt, verlegt seine Praxis dorthin.

Seit dem Jahr 2004 praktiziert der sympathische Mediziner in der Trebelstadt – im Ärztehaus vis-à-vis seines neuen Sitzes. Am 20. März wird er letztmalig dort Patienten empfangen. Dann beginnt das große Packen. Salopp gesagt. Denn bei dem Umzug sind nicht nur er und seine beiden Medizinischen Fachangestellten gefragt, sondern auch Spezialkräfte.

Schließlich gilt es, auch Röntgenabteilung und Operationsbereich von der Ossietzky-Straße 1a in die Hausnummer 1b in der gleichen Straße zu verlagern. „Zwei, drei Wochen wird der Umzug dauern, die Praxis wird in der Zeit geschlossen sein“, informiert er. Wie lange genau, darüber werde er auf seiner Homepage und auf Aushängen informieren, sagt er.

Praxis und OP auf aktuellstem Stand

Doch erstmal hofft er, dass sämtliche Gewerke zum Umzugsstart ihre Arbeiten abgeschlossen haben. Noch gleichen die rund 235 Quadratmeter im Erdgeschoss von „Haus Trebelblick“, die künftig sein „Reich“ sind, durch und durch einer Baustelle. „Wände müssen noch gespachtelt werden, Maler und Elektriker müssen unter anderem noch hinein“, berichtet er. Aber er ist zuversichtlich, dass Ende März der Umzug beginnen kann. „Ich freue ich mich auf die modernen, neuen Räumlichkeiten“, sagt Thomas Rüting, der ursprünglich aus Wismar stammt.

Auch für seine Patienten biete der neue Standort Verbesserungen. „Die Räumlichkeiten werden nach den aktuellsten Standards hergestellt und eingerichtet, der OP beispielsweise mit einer hochmodernen Raumluftanlage. So werden wir noch weit in die Zukunft – für die nächsten Jahrzehnte – allen Anforderungen im Bereich der chirurgischen Tätigkeit und dem ambulanten Operieren genügen“, sagt er.

Mehr als 600 Menschen pro Jahr kommen unter sein Messer

Mehr als 600 Operationen jährlich nimmt der Chirurg, der nach der Hochschulreife das Studium der Humanmedizin an der Universität Rostock mit dem Diplom und der Approbation als Arzt abgeschlossen hat, vor. Die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie mit der Schwerpunktausbildung im Fach „Unfallchirurgie“ hat er am Klinikum der Hansestadt Stralsund absolviert und im Rahmen der Ausbildung seine Promotion auf dem Gebiet der Dialyse-Shunt-Chirurgie, einem Bereich der Gefäßchirurgie, an der Universität Rostock zum Doktor der Medizin erfolgreich verteidigt.

Niedergelassener Arzt ist er bereits seit 2002, praktizierte zuvor in Richtenberg, bevor er im Jahr 2004 die Praxis in Grimmen übernommen hat. Hauptsächlich seien es Eingriffe im Rahmen der Hand- und Fußchirurgie, die er in seinem Operationssaal vornimmt. Auch Patienten mit Frakturen kommen ihm nicht selten unters Messer. „In den vergangenen Jahren haben zusätzlich die Hautkrebsbehandlungen zugenommen“, berichtet der Facharzt. Und auch Faltenbehandlungen und andere kosmetische Korrekturen werden in seinem OP nach einem individuellen Aufklärungsgespräch durchgeführt.

Physiotherapie, Fußpfleger und Friseur sollen folgen

Im „Haus Trebelblick“ ist Thomas Rüting der Erste, der einen Teil der insgesamt rund 500 Quadratmeter Gewerbefläche bezieht. Weitere gewerbliche Mieter sollen folgen. Wie Michael Scheitor, der 2017 gemeinsam mit Claus-Jürgen Vogt das einstige Altersheim gekauft hat und seitdem in ein schmuckes Wohn- und Geschäftshaus verwandelt, sagte, sind zusätzlich eine Physiotherapie- sowie Fußpflegepraxis geplant und auch ein Friseursalon.

Von Anja Krüger