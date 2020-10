Ausbildung: Vier Sterne für den Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gehört laut Ausbilderstudie 2020 des Wirtschaftsmagazins „Capital“ zu Deutschlands besten Ausbildern. Beim dualen Studium hat der Kreis gut abgeschnitten und vier von fünf möglichen Sternen bekommen und wurde vom Magazin als „bester Ausbilder“ ausgezeichnet.

666 Unternehmen nahmen an Capital-Umfrage teil

Bereits zum vierten Mal hat das Wirtschaftsmagazin „Capital“ mit Partnern bundesweit die besten Ausbilder gesucht und für die aktuelle Studie von Ende März bis Mitte Juni eine Umfrage durchgeführt. Trotz Corona nahmen 666 Unternehmen, elf Prozent mehr als im Vorjahr, teil. Zu ihnen gehören Dax-Konzerne, viele Mittelständler, Handwerksbetriebe und Behörden wie die Kreisverwaltung. Alle Umfrage-Teilnehmer beschäftigen rund vier Millionen Angestellte und 138 000 Auszubildende. Die Teilnehmer mussten einen detaillierten Fragenkatalog mit mehr als 90 Fragen beantwortet.

Kreis erreicht vier von fünf Sternen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen erreichte in der Kategorie duales Studium vier von fünf möglichen Sternen. Genau so viele vergab das Wirtschaftsmagazin in dieser Kategorie an weitere 240 Teilnehmer der Studie und fünf Sterne an 101 Unternehmen. Insgesamt 495 der 666 Teilnehmer erzielten gute oder sehr gute Ergebnisse bei der Umfrage und wurden von „Capital“ als „beste Ausbilder“ ausgezeichnet.

Studierende werden in Verwaltung betreut

Die Studie bietet eine deutschlandweite Übersicht der „Besten Ausbilder Deutschlands“ nach Regionen und Berufsgruppen. Teilnehmen konnten Firmen, die mindestens fünf Auszubildende oder drei duale Studenten beschäftigen. Fünf Studierende sind in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen gerade dazu gekommen. Zu Monatsbeginn haben vier junge Leute ein duales Studium Bachelor of Laws Öffentliche Verwaltung und eine Studierende eins in der Fachrichtung Bachelor of Engineering -Bautechnik begonnen. Die Theorie wird ihnen an Fach- bezieungsweise Hochschulen vermittelt. In der Verwaltung absolvieren sie einen Praxisteil. Während des Studiums werden sie von Ausbildungsexpertin Diana Hellwig in der Kreisverwaltung eng betreut.

