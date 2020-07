Ausbildungsmarkt in Vorpommern-Rügen: Ein Bewerber für zwei freie Stellen  

Stralsund

752 Ausbildungsstellen waren Ende Juni im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund, die den Landkreis Vorpommern-Rügen umfasst, noch unbesetzt. Auf der anderen Seite suchten noch 367 Jugendliche eine Lehrstelle. „Auf jeden Bewerber, der jetzt noch keinen festen Vertrag unterschrieben hat, kommen so rein rechnerisch zwei offene Ausbildungsplätze“, sagt Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund.

„Bei einem Blick in die Tourismusgebiete sind es sogar noch mehr freie Ausbildungsmöglichkeiten pro Bewerber“, führt er aus. „Auf der Insel Rügen und im Bereich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sorgen die Hotel- und Gastronomieunternehmen für entsprechend viele Stellenmeldungen.“

Über 300 freie Stellen auf der Insel Rügen

Das habe auch Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt des gesamten Landkreises, teilt die Agentur mit. Die meisten der freien Stellen in Vorpommern-Rügen stammen aus dem Hotel- und Gastronomiebereich sowie dem Verkauf. Diese Branchen führen die Liste der offenen Ausbildungsplätze an. Auf Rügen sind insgesamt noch 302 Stellen unbesetzt, in der Stadt Stralsund 246, in Ribnitz-Damgarten 154 und in Grimmen 50.

Die Auswahl an freien Lehrstellen ist breit gefächert – vom Metallbau bis zur Zahntechnik. „Aktuell suchen wir zum Beispiel Bewerber, die sich für Berufe aus dem Handwerk interessieren“, sagt Vermittlerin Monika Albert. Bäcker, Dachdecker, Maler, Maurer und Gerüstbauer haben freie Stellen. Auch ein Sattler werde im Landkreis noch gesucht, so Albert. „Das ist ein Beruf, den viele Jugendliche gar nicht auf dem Schirm haben.“ Um einen Überblick zu bekommen, wird der Kontakt zur Berufsberatung empfohlen. Die Servicenummer 0800 / 4 5555 00 ist kostenlos.

