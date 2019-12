Ausstellung in Miltzow berichtet von Hilfe in Namibia

Miltzow

„Wenn ein alter Mensch stirbt, geht eine Bibliothek verloren.“ Dieses namibische Sprichwort zitiert Friedhelm Hein gern und oft. Der Greifswalder engagiert sich seit Jahrzehnten in diesem afrikanischen Land und weiß, dass dort viele Erfahrungen immer noch nicht über Schriftstücke, sondern mündlich von Generation zu Generation weitergegeben werden. Über seine Erfahrungen in Namibia informierte der 70-Jährige jetzt bei der Eröffnung seiner Fotoausstellung in der Amtsverwaltung in Miltzow.

Bilder aus der Wüste Namib, die dem Land seinen Namen gab und mit etwa 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt ist, von sogenannten Köcherbäumen, deren ausgehöhlte Äste der Aufbewahrung von Pfeilen dienen, von Webervogelnestern und immer wieder von den Menschen faszinieren den Betrachter.

Auf der Suche nach ehemaligen namibischen Azubis

Darunter war gleich bei der Eröffnung der ehemalige Lehrausbilder für Landwirtschaft in Stahlbrode, der Reinberger Reinhold Bartels. Auch er steuerte Fotos zur Exposition bei: Denn ab Mitte der 80er Jahre bildete Bartels in Stahlbrode namibische junge Menschen drei Jahre lang zu Landwirten aus. Auch Mongolen und Laoten lernten damals in dem kleinen Fischerdorf am Strelasund.

Öffnungszeiten Die Fotoausstellung des Greifswalders Friedhelm Hein über sein Engagement im afrikanischen Namibia ist derzeit in der Amtsverwaltung in Miltzow zu sehen. Geöffnet ist diese Ausstellung während der Sprechzeiten des Amtes dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr.

„Leider habe ich noch niemanden in Namibia gefunden, der einst hier lernte“, bedauert Hein. Aber bei seinem nächsten Hilfseinsatz in Afrika im Februar will er sich mit Adressen und Namen auf die Suche nach den ehemaligen Auszubildenden machen, deren Fotos und Zeitungsartikel aus dem Kuhstall und beim Lernen die Ausstellung bereichern.

„Diese Ausbildung damals habe Sinn gemacht“, erzählt Hein. Denn in Namibia gebe es enorm viele Rinder, sie laufen frei herum, fressen an Tankstellen oder ähnlichen Einrichtungen das letzte Gras in dem sehr trockenen Land. Zwei Regenzeiten gebe es in dem Land mit 2,4 Millionen Einwohnern, das doppelt so groß wie Deutschland ist. In den letzten Jahren seien sie aber so gut wie ausgefallen. Fleisch und Milch gebe es vor Ort, Vitamine würden fehlen. Deshalb verteile er gern Äpfel an diejenigen, die bereit seien, sich von ihm fotografieren zu lassen.

Die reale Arbeitslosigkeit in Namibia beträgt 60 bis 80 Prozent. Zwar gebe es sehr viele kostbare Bodenschätze, aber keine verarbeitende Industrie.

Seit 23 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe

Seit 23 Jahren ist Friedhelm Hein in Namibia mit dem Lehmhausbau beschäftigt. Viele Familien würden in Wellblechhütten, in Dreck, Staub und Hitze am Rande der Stadt leben. „Mit dem SODI (Solidaritätsdienst International) ist es seit Jahren für arme namibische Familien möglich, für wenig Geld ein eigenes Haus zu bauen“, erzählt Hein. Sie formen in Otjiwarongo in einem Bauhof des Vereins Steine aus Lehm, packen selbst an und werden von Fachleuten dabei angeleitet. 800 solcher Häuser sind inzwischen entstanden.

„Zu DDR-Zeiten entrichteten wir unsere Soli-Beiträge, vor Ort helfen, wirklich mit anpacken konnten wir aber nicht“, sagt Friedhelm Hein. Deshalb nutzte er die Möglichkeiten, die sich später boten. „Ich kann nicht die ganze Welt retten, aber ich versuche es immer wieder“, sagt er.

SODI errichtete im Land auch ein Heim für Aids-Waisen. Dort, in Kindergärten, Schulen, aber auch für private Zwecke wurden Trockentoiletten entwickelt, die es inzwischen 4000-mal in Namibia gibt. „Wasser ist knapp und enorm teuer“, erklärt Hein.

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel