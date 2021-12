Auto-Center-Grimmen spendiert 1000 Euro für die Tafel

Grimmen

Der Heilige Abend und somit die Ziellinie der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ kommt näher. Ungebrochen ist die Spendenbereitschaft vieler Grimmener und Menschen aus der Umgebung. Sie alle unterstützen den Tafelverein der Stadt. Dieser hilft fast 1000 Menschen aus dem gesamten Landkreis mit Lebensmitteln.

In der Vorweihnachtszeit wird nun einmal an den Verein gedacht, der 365 Tage im Jahr für andere Menschen da ist. „Neben den vielen tollen Spenden bekommen wir sehr viele liebe und dankbare Nachrichten für unsere Arbeit“, freut sich Tafel-Chefin Susanne Taraschinski.

1000 Euro für das Engagement der Grimmener Tafel

Das Auto-Center Grimmen mit seinen fünf Autohäusern in Grimmen und Greifswald unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ mit 1000 Euro. „Vom Skoda-, Kia-, Honda- und Nissan-Autohaus in Grimmen sowie vom Nissan-Autohaus in Greifswald kommen jeweils 200 Euro, so dass wir uns mit einer schönen Summe beteiligen können“, sagt Frank Gaede vom Auto-Center. Das Unternehmen beteiligt sich gerne und würdigt mit der Spende das große Engagement der Grimmener Tafel. „Es ist eine wichtige Einrichtung, ohne die es vielen Menschen aus unserer Region noch schlechter gehen würde“, betont Gaede.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt ­Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des ­Grimmener Bürgermeisters im ­Rathaus.

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Rainer und Ilona Struwe (20 Euro), Familie Ike (50 Euro), Betreutes Wohnen des Deutschen Roten Kreuzes in der Bergstraße 4a (100 Euro), Dagmar Westphal (15 Euro), Fred und Helga Peglow (20 Euro), Jörn und Andrea Kloß (20 Euro), Rolf und Brigitte Schindler (40 Euro), Katja Theil (50 Euro), André und Britta Stenzel (50 Euro), Gerhard Schwebke (15 Euro), Ernst und Irmgard Kruenaegel (20 Euro), Werner und Rosemarie Turack (25 Euro), Christian Reimer (50 Euro), Andreas Pieschinski (50 Euro) sowie Martin und Anja Meisel (250 Euro).

Von Raik Mielke