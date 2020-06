Auto kollidiert mit einem Traktor zwischen Reinkenhagen und Miltzow

Miltzow

6000 Euro Schaden: Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen Reinkenhagen und Miltzow am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr. Auf der Landesstraße 30 kollidierte ein Auto beim Überholen mit einem Traktor. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Wie die Polizei informierte, überholte eine 35-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Sundhagen mit ihrem VW Golf auf Höhe der Abfahrt nach Klein Miltzow den Traktor, der im Begriff war, nach links in Richtung Klein Miltzow abzubiegen.

Anzeige

Es kam zu einer Kollision. Dabei wurde der Traktor der Marke John Deere am linken Vorderrad beschädigt. Den Schaden an der Landmaschine schätzte die Polizei auf circa 3000 Euro. Der beteiligte Pkw wurde an der rechten Seite beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Anja Krüger