Auto prallte gegen Mast: 58-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf der A20 bei Grimmen

Ein 58 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Rügen-Vorpommern ist am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A20 gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf der A20 in Richtung Lübeck. Rund 300 Meter vor der Anschlussstelle Grimmen-Ost ist das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte das Auto mit mehreren Leitpfosten, schließlich prallte das Auto gegen einen Mast einer elektronischen Anzeigetafel.

Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen ist der 58-Jährige noch an der Unfallstelle gestorben. Er war alleine unterwegs.

Die Autobahn musste zeitweise in Fahrtrichtung Lübeck gesperrt werden. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro an den Leitpfosten, weitere Schäden müssen noch ermittelt werden.

