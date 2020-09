Auto überschlägt sich bei Grimmen

Bartmannshagen

In der Nähe von Grimmen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 73-jähriger Autofahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann kam am Vormittag auf der Landesstraße 30 in einer Linkskurve vor Bartmannshagen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam am Straßenrand auf dem Dach zum Liegen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion berichtete.

Der 73-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Laut Polizei konnte er aber durch Rettungskräfte zügig geborgen werden. Der aus Stralsund stammende Fahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 18 000 Euro. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Straße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

