Autobahn 20 bei Tribsees: Tempolimit und Vollsperrung aufgehoben

Tribsees

Wieder freie Fahrt auf der A 20 zwischen Tribsees und Bad Sülze: Die Vollsperrung der Behelfsbrücke an der abgesackten Autobahn 20 ist aufgehoben, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstagnachmittag mitteilte. Auch das zwischenzeitliche Tempolimit von 10 km/h gilt nicht mehr. Das Befahren der Behelfsbrücke ist nun wieder mit 60 km/h möglich.

Die Vollsperrung und Tempolimit waren notwendig, weil sich ein Blech an der Brücke über dem Autobahn-Loch gelöst hatte. Am Donnerstag konnten die Reparaturarbeiten wie geplant abgeschlossen werden, so eine Sprecherin. Die auf einem Moor gebaute Ostseeautobahn war im Herbst 2017 eingebrochen, im Herbst 2021 soll die ersten Brückenhälfte des Neubaus fertig sein.

