Süderholz

Ein Autofahrer, der am 2. Mai auf der Landesstraße 30 zwischen Willerswalde und Bartmannshagen in der Gemeinde Süderholz einen schweren Unfall hatte ist im Krankenhaus verstorben.

Nach dem Unfall wurde er von den Rettungskräften erfolgreich reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, verstarb er am 5. Mai.

Gesundheitliche Probleme

Zu dem Unfall kam es am 2. Mai um 9.20 Uhr. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der 60-jährige Autofahrer die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Acker liegen.

RND/sal