Grimmen

Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr missachtete eine 41 Jahre alte Fahrerin aus dem Bereich Süderholz die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin. An der Kreuzung der Heinrich-Heine-Straße/ Ecke R.- Becher-Straße stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurden weder die beiden Fahrerinnen, noch zwei Kinder verletzt, die sich im Auto der 38-Jährigen befanden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 8000 Euro.

Von caro