Grimmen

30 Jahre lang brachten Brigitte und Hans Albrecht (beide 64) in Grimmen Autos an den Mann – oder die Frau. Doch nun endet eine Ära im Mitsubishi Autohaus. Zwar bleibt das Autohaus in der Trebelstadt bestehen, doch das Ehepaar zieht sich zurück und gibt die Leitung an die Stralsunder GmbH „Schütt & Ahrens“ ab.

Die neuen Chefs übernehmen sämtliche Mitarbeiter – von der Reinigungskraft bis zum Kfz-Meister. Sie wollen ihren Kunden weiterhin den Service bieten, den sie von Familie Albrecht gewohnt sind. Das haben sie Hans Albrecht versprochen.

Anzeige

Opel und Mitsubishi waren die Ersten in Grimmen

Die Herzen des geschäftstüchtigen Ehepaars hängen an ihrem Autohaus. Sie arbeiteten in den vergangenen Jahren eigentlich rund um die Uhr. „70 Stunden pro Woche? Das reicht nicht“, sagt Hans Albrecht und schüttelt lachend den Kopf. Am 6. Mai 1990 öffnen sie als eines der ersten Autohäuser der Stadt – etwa zeitgleich mit „ Opel Gerds“. Damals sind sie nur zu zweit. Auf einer grünen Wiese, auf dem früher die Bullen des Gutsherren aus Lehmhagen grasten, bietet das Ehepaar zunächst noch Gebrauchtwagen und Modelle der Marke Nissan an. In einer kleinen Holzhütte führt Brigitte Albrecht die Buchhaltung. Ihr Mann ist für den Verkauf zuständig.

Weitere OZ+ Artikel

Doch als Brigitte Albrecht in Hamburg einen Mitsubishi Lancer auf der Straße sieht, ist es um sie geschehen. Sie verliebt sich so sehr in den Wagen, dass im April 1991 das Mitsubishi-Autohaus in Grimmen geboren wird. Im Dezember 1993 eröffnen sie das Autohaus so, wie es auch heute noch kurz hinter dem Ortseingang zu finden ist. In ihren Höchstzeiten arbeiten sie mit 14 Kollegen, die sie aus Prinzip und Respekt niemals Angestellte nennen würden.

Die beiden wissen, dass viele Besitzer an ihren Autos hängen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Dass manche auch traurig sind, wenn sie ihr altes Auto gegen ein neues eintauschen. „Das muss man immer bedenken, wenn uns ein Kunde seinen alten Wagen verkauft“, sagt Brigitte Albrecht. Vielleicht liegt ihr Erfolg auch in ihrer Sensibilität gegenüber Kunden und Kollegen begründet.

Albrechts gehören zu den 30 besten Händlern Deutschlands

Die Grimmener haben bereits die halbe Welt bereist. Alle Reisen verdienten sie sich durch ihre außerordentlichen Verkaufszahlen. Mitsubishi zeichnet deutschlandweit immer wieder die 30 besten Händler aus – und das Ehepaar Albrecht aus Grimmen gehört regelmäßig dazu.

In Dubai nehmen sie Anfang der 1990er Jahre an einer 48-stündigen Wüstenrallye teil. Im Phoenix ( USA) sehen sie die Sonne während einer Fahrt im Heißluftballon aufgehen. Sie reisen nach Tokio, New York, Las Vegas und an die Ägäis.

Doch vor allem Brigitte Albrecht fühlt sich am wohlsten, wenn sie eines wiedersieht: „Den Grimmener Wasserturm. Nirgendwo auf der Welt habe ich mich jemals wohler gefühlt.“ Im Ruhestand auf weite Reisen zu gehen, komme für beide eher nicht infrage. Aber Pläne für die neu gewonnene Freizeit gibt es trotzdem.

Wunscherfüllung: ein Studium der Philosophie

Brigitte Albrecht träumt ihr ganzes Leben davon, eines Tages Philosophie zu studieren. Sie erkundigte sich bereits und weiß, dass das im Fernstudium an der Universität Rostock möglich ist. Vielleicht nimmt Hans Albrecht auch sein altes Hobby wieder auf. Bis vor acht Jahren fuhr er im Hexenkessel Stockcar-Rennen und schraubte auf dem heimischen Hof an alten Autos. Seit 43 Jahren sind die beiden miteinander verheiratet. Das gemeinsame Geschäft stellte nie eine Herausforderung für ihre Ehe dar. Dafür hatten beide viel zu viel in verschiedenen Bereichen zu tun. Nur wenn Brigitte Albrecht sich ein weiteres Mal in ein Auto verliebte und es am liebsten gar nicht verkaufen wollte, sagte ihr Mann etwas strenger: „Wir sind Händler und keine Behalter.“ Es ist ein Satz, der in den vergangenen drei Jahrzehnten oft fiel.

Doch in den meisten Fällen sind sie sich einig. Beispielsweise, wenn sie sagen: „Egal wie viel wir in den Jahren gearbeitet haben – ohne unsere Kollegen hätten wir das nie geschafft und dafür möchten wir uns bedanken.“

Lesen Sie auch

Von Carolin Riemer