Schwerer Unfall am Montag gegen 14.25 Uhr auf der B 105 zwischen Stralsund und Greifswald. Laut Polizei bog die Fahrerin eines Skoda am Abzweig nach Stahlbrode nach links ab, ohne die Vorfahrt eines im Gegenverkehr befindlichen Opels zu beachten. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß beider Autos.

Beide Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen, eine 70-jährige Beifahrerin im Opel wurde schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Die drei Verletzten wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen VW T4 geschleudert, der verkehrsbedingt warten musste. Hier wurden keine Personen verletzt und es ist ein geringer Sachschaden am T4 entstanden.

Straße zwei Stunden halb gesperrt

Der Skoda und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme, den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für circa zwei Stunden halbseitig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

