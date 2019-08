Grimmen

Seit etwa sechs Monaten ist das Käthe-Kollwitz-Haus in der Straße der Solidarität, in dem sich die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) befindet, in Baugerüste gehüllt. Wann die Sanierungsarbeiten ihr Ende finden, könne man derzeit nicht sagen, meint Stadträtin Heike Hübner. „Leider sind die Bauarbeiten ein wenig in Verzug geraten. Wir hätten uns einen zügigeren Ablauf gewünscht, aber das ist im Bauwesen nun einmal so.“ Das gesamte Gebäude vom Dach bis zum Fundament und auch die Außenanlage würden vollständig saniert, so Hübner.

Am Grundriss des Gebäudes werde nur wenig verändert, aber die Fassaden werden gestaltet sowie Leitungen und Heizung, die Sanitärbereiche und Fußböden erneuert. Dafür seien insgesamt drei Bauabschnitte vorgesehen. Der erste umfasse den Anbau, in dem sich das Café befindet. Der zweite widme sich dem Gebäude direkt an der Straße der Solidarität und im dritten werde die Außenanlage erneuert.

Koordinierung diverser Baufirmen

„Wir beschäftigen insgesamt zehn bis 12 Baufirmen für die verschiedenen Bereiche. Gleichzeitig können sie natürlich nicht arbeiten. Sie zu koordinieren ist nicht ganz einfach, denn nicht jede Firma steht zur gewünschten Zeit zur Verfügung“, erklärt Hübner die Bauverzögerungen. Ob und wie weit sich die Arbeiten insgesamt verlängern, könne sie momentan nicht sagen. Auch nicht, ob der finanzielle Rahmen, der für die Sanierung vorgesehen ist, letztlich ausreichen werde. Von den 800 000 Euro die zu Verfügung stehen, sind 580 000 Euro Mittel der EU. 120 000 Euro kommen als Kofinanzierung vom Land. Etwa 80 000 Euro steuert die Stadt Grimmen bei.

Bessere Arbeitsbedingungen für alle

„Auf jeden Fall wird es ein schönes Objekt werden, von dem alle profitieren“, ist sich Hübner sicher. So werde es ordentliche Sanitäreinrichtungen geben, eine bessere Küchenausstattung, hellere Räumlichkeiten für Personal und Gäste sowie eine besser nutzbare Außenanlage. „Das wird es für die Awo-Mitarbeiter deutlich angenehmer machen.“ Außerdem solle sich die Energiebilanz des Gebäudes verbessern, da auch an der Wärmedämmung gearbeitet wird.

Das Awo-Gebäude in der Straße der Solidarität in Grimmen wird derzeit saniert. Quelle: Flemming Goldbecher

Und auch wenn es an allen Ecken und Enden bohrt, klopft und hämmert, läuft der Tagesbetrieb wie gewohnt weiter. Täglich kämen zwischen 20 und 40 Grimmener zum Essen, sagt Marina Schauland, Leiterin des Sozialbereichs im Awo-Ortsverein Grimmen. Hinzu kämen weitere 100 Portionen, die im Haus gekocht und meist an Senioren geliefert werden.

Herausforderung für Tagesbetrieb

Zudem treffen sich regelmäßig Hobby-, Handarbeits- und Bastelgruppen im Haus, in der Glücksklee-Kleiderkammer gibt es gebrauchte Kleidung und auch andere Vereine sind im Gebäude zu Hause. Für alle Beteiligten stellt die Baustelle eine echte Herausforderung dar. „Wir haben uns die Arbeiten am Gebäude nicht so umfangreich vorgestellt“, gesteht Schauland. Von Resignation jedoch keine Spur: „Wir überleben alles hier.“

Dafür bedürfe es zwar stetiger Kommunikation mit den Bauleuten, damit alles reibungslos ablaufe. Und manchmal wisse sie schon gar nicht mehr, durch welche Tür sie rein und raus komme. „Aber hier nehmen das aber alle mit Humor, anders geht es nicht.“

