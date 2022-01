Awo in Grimmen: Die Gründe für die Insolvenz – und eine gute Nachricht

Grimmen

Gegen die Grimmener Arbeiterwohlfahrt läuft ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Vorerst laufen die Angebote – wie das „Essen auf Rädern“ – weiter. Die Frage ist: Wie lange noch?

Nun meldete sich erneut das Büro des zuständigen Rechtsanwalts und Insolvenzverwalters Christian Langhoff mit positiven Neuigkeiten. Derzeit gibt es anscheinend fast täglich Gespräche mit möglichen neuen Betreibern, welche nach dem Insolvenzverfahren die Angebote weiterführen könnten.

Zum Hintergrund: Awo meldete Insolvenz an

Derzeit sind elf Mitarbeiter und einige Ehrenamtler im Käthe-Kollwitz-Haus, wo der hiesige Awo-Verein seinen Sitz hat, tätig. Wie die OSTSEE-ZEITUNG am 13. Januar berichtete, hat der Verein nun Insolvenz angemeldet. Christian Langhoff – zuständiger Insolvenzverwalter – erklärte damals, dass alle Angebote, soweit es die pandemischen Regeln zulassen, weiterlaufen.

Zu den Beweggründen, die zur Insolvenz führten, wollte er sich nicht äußern. Inzwischen erfuhr die OZ, dass grobe Fehler in der Buchhaltung zur Aufnahme eines vorläufigen Insolvenzverfahrens führten.

Über eine Fortführung der Angebote müssen sich die Trebelstädter aber anscheinend keine Sorgen machen. Wie die zuständige Anwaltskanzlei informiert, ziehen derzeit alle Beteiligten an einem Strang. Es gilt gewisse Fristen einzuhalten, aber derzeit laufen die Arbeiten auf Hochtouren, so dass es in Grimmen – wahrscheinlich im Frühjahr – nahtlos mit einem neuen Betreiber weitergehen kann. Sowohl die Stadt Grimmen, also auch die Agentur für Arbeit sind sehr daran interessiert, dass die Angestellten ihren Arbeitsplatz behalten können. Die Chancen stehen sehr gut. Zudem werden – nach Angaben der Anwaltskanzlei – inzwischen fast täglich Gespräche mit potenziellen, neuen Betreibern geführt. Ziel hierbei ist es, dass die aktuelle Angebotspalette zu fast einhundert Prozent weitergeführt wird.

Und diese ist breit gefächert. Eines der größten Angebote ist sicher das „Essen auf Rädern“. Viele der Räume im Haus werden normalerweise aber auch für Privatfeiern genutzt. Gut angenommen und für viele ein wichtiger Anlaufpunkt ist zudem der „Glücksklee“, eine Art Kleiderkammer. Auch Konferenzräume und ein Musikstudio gibt es im Haus. In den Räumlichkeiten treffen sich regelmäßig auch Handarbeitsgruppen. Auch andere Vereine und Gruppen, wie der Sozialverband, sind im „Käthe-Kollwitz-Haus“ untergebracht.

Reaktionen und Meinungen zur Awo-Insolvenz

Grimmens Stadtpräsident Harry Glawe macht sich um das – erst im vergangenen Jahr für rund 800 000 Euro sanierte Gebäude – keine Sorgen. „Jedoch wird es darum gehen, die Angebote an diesem Standort zu erhalten. Zahlreiche Menschen sind darauf angewiesen und es ist ein Ort der Begegnung“, sagt er. Die modernen Räumlichkeiten bieten hierfür perfekte Bedingungen, so dass Glawe gute Chancen sieht, dass es auch künftig an diesem Standort diverse Angebote geben wird.

„Wir haben schon viele schöne Feste bei der Awo erlebt. Besonders schön waren immer die Veranstaltungen zum 1. Mai. Aber auch für die eine oder andere Familienfeier haben wir die Räumlichkeiten gemietet“, sagt Ursula Klein und meint: „Dieser Ort der Begegnung ist für Grimmen sehr wichtig und muss unbedingt erhalten bleiben.“

Auch das Haus Sandra lobt die Zusammenarbeit mit der Awo. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Essen. Das hat alles immer reibungslos und wird gut organisiert“, erklärt Geschäftsführer Stefan Arndt. Knapp 1000 Portionen hat das Betreute Wohnen monatlich vom „Essen auf Rädern“ bezogen.

Von Raik Mielke