Grimmen

Alles neu macht der Mai – ein Motto, welches nun auch zur Bundesstraße 194 in Grimmen passt. Seit den Herbstmonaten wurde die Fahrbahn saniert. Derzeit laufen die letzten Arbeiten – die Fugen werden hergestellt. Im Anschluss wird es für einige Tage nochmals zu einer Vollsperrung in den verschiedenen Bereichen der Bundesstraße kommen.

Warum? Die Fahrbahnmarkierungen müssen erneuert, beziehungsweise ganz neu aufgetragen werden. In einem Gespräch mit Straßenmeister Frank Denker erklärt die OSTSEE-ZEITUNG worauf sich die Verkehrsteilnehmer ab Montag einstellen müssen und was die Straßenmeisterei derzeit enorm beschäftigt.

Fahrbahnmarkierungen werden aufgetragen

Die Bundesstraße 194 ist im Raum Grimmen einer der wichtigsten und meistbefahrensten Verkehrswege. Wenn es dort zu Sanierungsarbeiten kommt, braucht es eine planerische Meisterleistung um den Verkehr umzulenken und ein wenig Geduld bei den Autofahrern. Wie der zuständige Straßenmeister Frank Denker auf Nachfrage erklärt, dürfen solche Arbeiten nur in Verbindung mit einer Vollsperrung stattfinden. Dass diese notwendige Fahrbahnsanierung gerade über die Wintermonate stattfinden musste, ist definitiv ungünstig. Alleine aus jenem Grund, dass die Witterung schnell einmal für Verzögerung sorgen kann.

Zudem konnten bei den herrschenden Temperaturen keine, beziehungsweise nur notdürftig gesetzte Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden. Dies soll nun ab Montag nachgeholt werden. „Und auch bei solchen Arbeiten ist eben eine Vollsperrung vorgeschrieben“, informiert Denker. Saniert wurde die B194 vom Pommerndreieck bis zum Ortsausgang Grimmens in Richtung Stralsund. In diesem Bereich finden nun auch – in Abschnitte untergliedert – Markierungsarbeiten statt.

An diesen Tagen gibt es Vollsperrungen und Umleitungen

Beginnen werden die Arbeiten am Montag mit dem Abschnitt vom Pommerndreieck bis zur Einfahrt Appelshof. Heißt aus Appelshof kommend geht es nur in Richtung Grimmen. Am Dienstag wird dann der Bereich von Appelshof bis zur Einfahrt des Grimmener Gewerbegebietes voll gesperrt. Aus Appelshof kommend geht es dann nur in Richtung Autobahn. Der dritte Abschnitt wird am Mittwoch markiert. Dann ist die Bundesstraße auf Höhe des Grimmener Gewerbegebietes voll gesperrt. Umfahren werden kann dieser Bereich durch das Gewerbegebiet.

Zum Ende der Woche sind dann die Bereich in Höhe der Grimmener Shell-Tankstelle bis zum Kaschower Damm und in der darauffolgenden Woche die Abschnitt bis zum Ortsausgang der Stadt in Richtung Stralsund dran. Am 12. Mai ist der letzte Arbeitstag für das Setzen der Markierungen angedacht. Anschließend werden noch zwei Verkehrsinseln installiert. Hierbei kommt es jedoch nur zu kleineren Einschränkungen des Verkehrs.

Insbesondere im Bereich von der Aral-Tankstelle bis zum Ortsausgang von Grimmen muss der Bereich dann – wie bereits bei der Fahrbahnsanierung – sehr weiträumig umfahren werden. „Dann ist die B194 in diesem Bereich aber fertig und normalerweise haben wir dann mindestens 20 Jahre Ruhe“, sagt Frank Denker.

Tonnenweise Müll beschäftigt die Grimmener Straßenmeisterei

Die Zeit im März und April nutzt die Grimmener Straßenmeisterei immer sehr intensiv und sammelt den Müll von den Straßen der Region. Doch so viel wie in diesem Jahr war es noch nie. „Es ist einfach erschreckend, was die Leute einfach am Straßenrand ausladen. Wir konnten alle zwei Wochen eine Container mit einem Fassungsvermögen von rund zehn Kubik abfahren lassen“, berichtet der Straßenmeister. Und an Kuriosität sind die Funde entlang der Straßen kaum zu toppen. „Im Bereich von Tankstellen und Fast-Food-Restaurants haben wir es natürlich vor allem mit Papier und Essensverpackungen zu tun. Allerorts finden wir aber auch ganze Heckenpflanzen, Autoreifen, Möbel oder Kühlschränke“, zählt Denker auf.

Eine traurige Entwicklung und ein klarer Trend: In Corona-Zeiten hat das illegale Abhladen von Müll jeglicher Art deutlich zugenommen – insbesondere auch im Bereich der B194.

Von Raik Mielke