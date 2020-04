Stralsund

Der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) lädt am Freitag, den 7, Mai, um 19 Uhr zu einem Online-Seminar zu dem Thema Rückkehr der Kegelrobben ein. Anlass sind die zunehmenden Sichtungen von jungen und neugeborenen Kegelrobben an unserer Ostseeküste. Teilnehmer erhalten online wichtiges Hintergrundwissen über das größte einheimische Wildtier in unserem Meer.

Forscher stehen online bereit

Schwerpunktthemen des Seminars sind die Biologie und Lebensweise der Meeressäugetiere sowie das richtige Verhalten bei Sichtungen von Robben am Strand. In einer Diskussionsrunde stehen auch die Robbenforscherin des Deutschen Meeresmuseums Stralsund, Linda Westphal und Prof. Dr. Henning von Nordheim, Honorarprofessor für Meeresnaturschutz der Universität Rostock zur Verfügung.

Anzeige

Hier können Sie sich anmelden

Für das Seminar ist eine Anmeldung erforderlich. Interessenten melden sich bitte unter anne.schroeder@bund-rostock.de an.

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ