15 neue Erdenbürger meldete das Helios Hanseklinikum in Stralsund am Montag für die vergangene Woche. Den Anfang des Geburtenreigens machte Max Erich Burmeister am 22. Juni. Um 8.46 Uhr war der kleine Schieter da, 3535 Gramm (g) schwer und 52 Zentimeter (cm) groß. Daheim ist der Junge in Zarrendorf südlich von Stralsund.

Am 22. Juni feiert künftig auch Milla Quast ihren Geburtstag. Um 19.51 Uhr erblickte das Mädchen (3050 g, 48 cm) in Stralsund das Licht der Welt. Milla wächst an der Ostsee, im Seeheilbad Zingst, auf.

Am 23. Juni hieß es um 16.01 Uhr in Stralsund „Hallo Baby“ für Linsey Hope Ladwig (3425 g, 49 cm). In Stralsund ist das Mädchen auch zuhause.

Dort wächst auch Anton Bast auf, der am 24. Juni um 14.13 Uhr geboren wurde, 3650 g wiegend und 52 cm groß.

Drei Geburten an einem Tag

Am 26. Juni wurde um 11.04 Uhr Jasmin Schulz (3195 g, 50 cm) auf Erden begrüßt. Daheim ist Jasmin in Stralsund.

In Gustow auf der Insel Rügen stieß man am 26. Juni auf die Ankunft von Egon Fritz Willy Martens an. Um 13.06 Uhr wurde der Junge in Stralsund geboren, 3120 g schwer und 48 cm groß.

In Barth freute man sich am 26. Juni über die Geburt von Marla Olschofski. Um 13.53 Uhr wurde das Mädchen (3665 g, 53 cm) im Stralsunder Kreißsaal begrüßt.

Elternglück in Wendorf , Stralsund und Marlow

Für die nun jüngste Einwohnerin von Wendorf, Lara Lingrön, war es am 27. Juni um 0.29 Uhr so weit. Mit einem Gewicht von 3450 g und einer Länge von 50 cm wurde sie in das Geburtenbuch des Hanseklinikums eingetragen.

Gleichfalls am 27. Juni kam Mila Westpfal in Stralsund zur Welt. Um 2.26 Uhr wurde sie auf Erden begrüßt, 3070 g schwer und 52 cm groß. Das Mädchen wächst in Stralsund auf.

Baby Nummer drei am 27. Juni im Stralsunder Kreißsaal war Hannes Nicklaus. Um 19.51 Uhr war der Kleine da. Hannes ist nun in Marlow bei Ribnitz-Damgarten zuhause. Er wog bei seiner Geburt 3975 g und war 52 cm groß.

Nachträglich meldete das Helios Hanseklinikum die Geburt von Max Graumann (3745 g, 56 cm). Der Junge kam am 20. Juni um 1.06 Uhr auf die Welt. Er ist in Stralsund zuhause.

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern, auch jenen, deren Kinder an dieser Stelle nicht genannt werden sollten.

Von Detlef Lübcke