Grimmen

Die ersten warmen Frühsommertage liegen hinter uns. Der Wunsch nach einem Sprung ins kühle Nass steigt. Geplant ist derzeit, dass das Grimmener Naturbad mit Beginn der Sommerferien wieder öffnet. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blicken wir heute auf die Geschichte der hiesigen Badeanstalt.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente zur Verfügung.

Bereits 1890 gab es in Grimmen eine Badeanstalt

Bereits seit 1890 gab es im Trebeltal am Weg nach Holthof eine kleine Badeanstalt. Wegen einer starken Verunreinigung des hier aufgestauten Trebelwassers und der stark gestiegenen Einwohnerzahl entschieden sich die Stadtväter zu einem Neubau des Schwimmbades auf dem „Steingern“ – gefördert durch das Nationale Aufbauwerk. Das neue „Bad der Jugend“ wurde am 21. August 1949 der Bevölkerung übergeben und nach der Eröffnung von Kindern und Jugendlichen gern genutzt. Mit Schwimmwettkämpfen, Kunstspringen vom Sprungbrett und Musik der Kapelle „Lange“ wurde dieser Tag gefeiert. Die Eintrittspreise für Erwachsene betrugen 1 DM, für Kinder nur 50 Pfennig.

Firmen aus der Trebelstadt halfen bei der Anlegung des Naturbades

Eine Aufnahme aus dem Jahre 1936. Zwei Männer der Stadt in der Grimmener Badeanstalt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Im Jahr 1982 entschloss man sich im Rathaus, das Projekt „Naturschwimmbad“ erneut in Angriff zu nehmen. Hierzu wurde das Wasser im Schwimmbad abgesenkt, um alle erforderlichen Arbeiten sichtbar zu machen. Ein Schwimmbagger saugte den Schlamm des Untergrundes auf ein nahe gelegenes Sprühfeld zum Abtrocknen.

Danach entschlammte ein Universalbagger der ZBE Meliorisation Grimmen den gesamten Untergrund und verlegte die Kronhorster Trebel in ihrem Flussbett um etwa 50 Meter am Schwimmbad entlang. Anschließend wurde der Beckenuntergrund mit Seekies um einen halben Meter angehoben und verdichtet. Etwa 7000 Kubikmeter Sand und Kies wurden als Füllboden verbaut.

Am 1. Juni 1983 feierlich wiedereröffnet

Das „Bad der Jugend“ am Grimmener „Steingern“ Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Das Naturschwimmbad wurde am 1. Juni 1983 nach umfangreichen Rekonstruktionsmaßnahmen feierlich wiedereröffnet. Gleich nach der Eröffnung nahmen die Kinder und Jugendlichen an ihrem Ehrentag – dem internationalen Kindertag – das Wasserbecken, die Wasserrutschen und die Sprungbretter in Besitz. Ein lang gehegter Wunsch der Grimmener ging hier in Erfüllung und wurde für Alt und Jung in der Sommersaison zu einem beliebten Anziehungspunkt der Stadt.

Sanierung und Modernisierung

Das Becken füllte sich in wenigen Wochen durch das jetzt kiesgefilterte Grundwasser selbst auf. Das Naturschwimmbad hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Wasserfläche von 24 000 Quadratmetern, aufgeteilt in den Bereich der Schwimmer, der Nichtschwimmer und einen abgegrenzten hinteren Bereich für Wassertreter.

Das Sozialgebäude wurde komplett saniert. Moderne Toilettenanlagen, Dusch- und Umkleidekabinen, eine HO-Verkaufsstelle für Lebensmittel und der Eingangs- und Kassenbereich wurden modernisiert. Auch die Zufahrtstraße von Holthofer Chaussee und der Fußweg von der Kirschenallee sind mit Betonplatten ausgelegt und befestigt worden. Neue Kfz-Parkmöglichkeiten wurden angelegt.

Von Raik Mielke