Vorpommern-Greifswald

Dem deutschen Wald geht es schlecht. Dürre, Stürme und Schädlinge würden dem Grün enorm zusetzen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat in ihrem jüngsten Waldzustandsbericht von einem „dramatischen Zustand“ gesprochen. Besonders schlimm sei es bei den Fichten und Buchen. Der Stress für die Bäume, vorrangig durch die Trockenheit, zieht sich auch durch Vorpommern, wie Revierförster bestätigen.

Von Dramatik will Felix Adolphi, Leiter des Forstamtes Neu Pudagla, zwar nicht sprechen. Aber: „Usedoms Buchen geht es nicht gut. Sie kränkeln“, berichtet Adolphi. Das betreffe nicht nur einzelne Reviere: „Das ist flächendeckend.“ 34 Prozent der Insel sind von Wald bedeckt.

Felix Adolphi hat das Sagen im Forstamt Neu Pudagla. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ein Grund für den schlechten Zustand seien die fehlenden Niederschläge. Das dritte Jahr in Folge gab es zu wenig Regen in der Vegetationsperiode. „Usedom gilt als Sonneninsel. Die Bäume konnten das in all den Jahren durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit kompensieren. Jetzt nicht mehr. Das betrifft auch die Fichten, die ebenfalls schwächeln.“ Die Folge: Weil rund ein Drittel der Buchen auf Usedom betroffen sind, musste 2020 der Einschlagsplan angepasst werden.

Kiefer leidet unter Käfern

Auch Usedoms Stadtförster Dirk Nass bescheinigt „seinen“ Buchen einen deutlich höheren Tot-Ast-Anteil als üblich. Leiden müssten derzeit auch die Eichen, die enormen Wasserstress haben und teilweise absterben. Das passiert hauptsächlich in den höheren Altersklassen. Junge Bäume verkraften ausbleibende Niederschläge leichter als Altbestände. Der Kiefer würden vor allem Schädlinge – wie der Kiefernprachtkäfer, Rüsselkäfer, Blattwespen und Waldgärtner oder Kiefernspinner – zusetzen.

Auch wenn der Revierförster den Waldzustand als „recht gut“ beschreibt, so sieht er ein großes Problem auf die Wälder zukommen – Wassermangel. „Ob der Umbau in vermeintlich stabile Mischholzbestände der richtige Weg ist, wird erst in vielen Jahrzehnten zu bewerten sein. Naturverjüngungen aus hervorragend adaptierten Ökotypen wären eventuell ein guter Weg, nur erhält man so nicht immer die gewünschte Baumart, um als Forstbetrieb zukunftsfähig zu sein.“

Für ihn steht fest: „Wenn die Gesellschaft stabile Ökowälder wünscht, und das sollte sie, muss der Waldbesitz analog zur Landwirtschaft gestützt werden. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die Privatwaldbesitzer oder Kommunen nicht imstande sind zu finanzieren. Die finanzielle Ausstattung ist aufgrund der gewaltigen Aufgaben, die auf den Waldbesitz zukommen, und der katastrophalen wirtschaftlichen Lage vieler Forstbetriebe tatsächlich das größte Problem“, so Nass.

Greifswalds Wälder gut durch Trockenheit gekommen

Die Wälder der Region Greifswald sind gegenüber dem restlichen Landes- und Bundesgebiet vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen, wie Torsten Hackert vom Forstamt Jägerhof betont. „Wir verzeichnen zwar auch Schäden an Waldbäumen und Beständen, aber in deutlich geringerem Ausmaß.“

Dies habe unterschiedliche Gründe. „Von 2018 bis 2020 lagen wir mit den Jahresniederschlägen in Greifswald zwar unter dem durchschnittlichen Niederschlag, doch die Unterdeckung ist gering. Auch spielt die Luftfeuchtigkeit hier an der Küste eine entscheidende Rolle für unsere Bäume. Nicht zuletzt herrschen in den Wäldern rund um Greifswald auch gut wasserführende Böden ohne nennenswerte Stauschichten vor.“

Torsten Hackert leitet das Forstamt Jägerhof. Quelle: Anne Ziebarth

Im Forstamt, das etwa 91 000 Hektar umfasst und sich von Greifswald über Hanshagen, Lühmannsdorf bis Buddenhagen erstreckt, hätten alle Baumarten unter Trockenstress gelitten. Mit Schadinsektenbefall habe vorrangig die Fichte zu tun. „In den Fokus ist aber die Buche gerückt, da unsere Buchen bislang auf Wetterereignisse nicht in dieser deutlichen Form reagiert haben. Bei vielen Altbuchen sind die Trockenschäden im oberen Bereich der Kronen zu erkennen. Hier ist die geerntete Schadholzmenge bislang aber noch gering, da nicht alle kränkelnden Buchen sofort gefällt werden müssen, da ein zusätzlicher Befall mit Schadinsekten bislang bei uns kaum eine Rolle gespielt hat und diese Schadinsekten selten vitale Buchen befallen“, sagt Hackert. Am besten sei bislang die Kiefer durch die Trockenheit gekommen.

Abwechselnd Nässe- und Dürrestress

Bäume hätten verschiedene Mechanismen, um auf Extremsituationen zu reagieren. Eine Hauptreaktion sei die Verringerung der Blatt- und Nadelmasse sowie der Blattoberfläche. „Dadurch wird die Verdunstung verringert und das Überleben des Baumes gesichert“, so der Forstamtsleiter, der die Lage nach drei Trockenjahren so einschätzt: „angespannt, aber beherrschbar.“

Robert-Marc Berger, Leiter des Forstamtes Poggendorf, sieht die Bäume in der Zukunft in einem abwechselnden Nässe- und Dürrestress. „Die Förster in Mecklenburg-Vorpommern reagieren schon seit nunmehr 25 Jahren auf diese Herausforderungen, indem sie mithilfe eines größeren und vor allem standörtlich passenderen Baumartenspektrums instabile und anfällige Reinbestände in mehrschichtige widerstandsfähige Waldstrukturen umbauen.“

Für Berger sind die Auswirkungen des Klimawandels in den letzten drei Jahren besonders offensichtlich in Erscheinung getreten. „Extremwitterungsereignisse und ein sukzessiver Temperaturanstieg sorgen bundesweit mit örtlichen Schwerpunkten für teils verheerende Absterbe-Erscheinungen.“

Revier Poggendorf: Borkenkäfer stresst die Fichte

Im Forstamt mit rund 20 000 Hektar (erstreckt sich nördlich bis Steinhagen, östlich bis zum Strelasund, südlich bis Demmin und westlich bis Tribsees) sei besonders der Zustand der Fichte besorgniserregend. „Aufgrund der Sommerdürren der letzten Jahre sind die obersten und durchwurzelten Bodenschichten stark ausgetrocknet. Die Baumart leidet unter Stress und ist seit drei Jahren besonders anfällig für Borkenkäferfraß“, sagt Berger.

Die Borkenkäfer würden aber ins Ökosystem Wald gehören – als „Gesundheitspolizei“. Sie befallen geschwächte Baumindividuen. „Der Baum stirbt ab.“ So gehe es der Sitka-Fichte, die von der Sitka-Fichten-Röhrenlaus befallen wird und so zum Tode verurteilt ist.

Wacker schlage sich im Revier Poggendorf die Rotbuche. „Sie zeigt in unserem eher laubholzgeprägten Forstamt bisher in geringerem Umfang Trockenheits- oder Hitzesymptome.“

Auf Rügen steht die Fichte unter Druck

Das große Sorgenkind auf Rügen ist die Fichte. „Die letzten drei trockenen Frühjahre und Sommer haben unseren gesamten Wald unter Stress gesetzt. Besonders schlimm leidet die Fichte. Der Gesundheitszustand ist dramatisch“, sagt Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen.

Die Insel habe mit 17 Prozent im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (32 Prozent) einen geringen Waldanteil. Auf rund 100 Hektar habe der Revierleiter eine Fichtenschadfläche zu beklagen. „Dort erfolgen teilweise Kahlhiebe, zum Teil müssen wir großflächig abgestorbene Bäume entnehmen. In den vergangenen Jahren hat die Fichte noch von der Küstenfeuchte gelebt. Nun kommt bei der Sitkafichte der Befall der Laus dazu“, meint der Revierleiter.

Für eine neue Generation Fichten seien die Verhältnisse auf der Insel ungünstig. Deshalb habe der Nadelbaum dort keine Zukunft mehr. Auch die Buche zeige Spuren – „knapp zwei Hektar Buchenfläche sind vertrocknet“, sagt der Forstmann. Auf der Fläche soll mit klimastabileren Baumarten aufgeforstet werden. Als Beispiele nennt er Schwarznuss, Esskastanie oder Baumhasel. „Einige private Waldbesitzer setzen auf die orientalische Buche.“ Die kann mehr Trockenheit vertragen.

Von Henrik Nitzsche