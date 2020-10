Bahnsteig in Zarrendorf wird ab November umgebaut

Zarrendorf

Der Haltepunkt am Zarrendorfer Bahnhof wird umgebaut. Zwischen dem 16. November und dem 18. Dezember verlängert die Deutsche Bahn AG den Bahnsteig um 23 Meter. Die Bahn möchte diesen Haltepunkt auf der Strecke zwischen Grimmen und Stralsund damit barrierefrei gestalten. Der neu gebaute Bahnsteig wird leicht ansteigen und so den Höhenunterschied zwischen dem Einstieg in die Bahn und dem Bahnsteig ausgleichen.

Modernisierung eher als geplant

Zunächst waren die Modernisierungsarbeiten für das Jahr 2024 geplant, werden nun aber plötzlich vorgezogen. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch neue und hellere Lampen an den Gleisen installiert.

Von Carolin Riemer