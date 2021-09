Grimmen

Verkehrsteilnehmer in Grimmen müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Ab Mittwochabend, 8. September, wird der Bahnübergang „Am Vorland“ in der Trebelstadt voll gesperrt. Das teilt Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, mit. Der Bahnübergang an der Kreisstraße 12 wird seinen Angaben zufolge Mittwoch ab 18 Uhr und bis einschließlich 15. September voll gesperrt.

Das habe Auswirkungen auf den Busverkehr, so Lang weiter. Die Umleitung der Busse auf der Linie 312 erfolgt über Grimmen – Schönwalde – Hoikenhagen – Müggenwalde – Holthof. Es werden alle Haltestellen bedient. Durch die Umleitung werde es jedoch zu Verspätungen auf der Linie 312 und im morgendlichen Schülerverkehr in Richtung Schulstandort Grimmen kommen, kündigt der VVR-Sprecher an.

Von OZ