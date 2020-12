Greifswald/Stralsund

Bartholomäus Sastrow (1520 – 1603) war schon 75 Jahre alt, als er begann, seine Autobiografie zu verfassen. Er nutzte dafür Akten, Briefe, Notizen und Urkunden. Nach Einschätzung des bedeutenden Pommernhistorikers Theodor Pyl hat er sich „durch Leben und Schrift nicht nur in der pommerschen, sondern auch in der allgemeinen deutschen Geschichte eine hervorragende Stelle und ein unvergängliches Denkmal erworben.“

Lieber Wein als Gottesdienst

Bartholomäus Sastrow wurde vor 500 Jahren in Greifswald geboren. 1523 flüchtete sein Vater, der Kaufmann Nikolaus Sastrow (1488 – 1548) nach Stralsund, weil er einen Bürger erschlagen hatte. Die Familie selbst folgte erst später an den Sund, Bartholomäus im Jahr 1529.

Anzeige

Gedenktafel am Geburtshaus Quelle: eob

Der junge Sastrow war nach eigenem Zeugnis kein Kind von Traurigkeit. Während der Zeit seines Unterrichts habe er sich lieber in Pfefferkuchenbuden und Weinschenken als beim Gottesdienst aufgehalten, schreibt er.

Gefährliche Reise nach Italien

Bartholomäus Sastrow hat in Rostock und Greifswald studiert und wurde dort vom Humanismus geprägt. Er wurde in Speyer Notar, war 1545 beim Reichstag und trat kurz danach in die Dienste eines Komturs des Johanniterordens. Damit begann für ihn ein Schlaraffenleben, schreibt er in seinen Erinnerungen.

Lesen Sie auch: Greifswalder Sozialarbeiter: „Socken hatte er keine an, dabei war Winter“

Schon 1546 unternahm Sastrow zu Fuß und mit den Schiff eine für einen Protestanten damals gefährliche Reise nach Italien, nach Rom, um den Nachlass des dort verstorbenen Bruders zu sichern. Anschließend kehrte er nach Stralsund zurück. Bis 1550 arbeitete Sastrow für den Wolgaster Herzog Philipp I. (1515 bis 1560), war unter anderem als Gesandter auf dem sogenannten geharnischten Reichstag 1547/48 in Augsburg tätig.

Trinkgelage und Goldgefäße

Das evangelische Pommern gehörte zu den Verlierern des Schmalkaldischen Krieges 1546/47. Sastrow berichtet nicht nur über die politische Situation und die Verhandlungen, sondern auch über die Trinkgelage, an denen die pommerschen Gesandten teilnehmen (mussten). Räten des siegreichen katholischen Kaiser Karls V. (1505 bis 1558) übergaben sie kostbare Goldgefäße und Reitpferde, um sie günstig zu stimmen. Keine kurzfristig erfolgreiche Strategie – zu einem Sühnevertrag kam es aber erst danach in Brüssel. Unter anderem musste Pommern 90 000 Gulden Strafe zahlen.

Stralsund : in den Teufels Badstube

Sein abenteuerliches Leben führte Sastrow schließlich in seine Geburtsstadt zurück, wo er 1551 seine Schwägerin, die Ratsherrentochter Katharina Erzböse heiratete. Drei Jahre später wurde er erster Sekretär des Greifswald Rates. Aber es hielt ihn nicht am Ryck. 1555 ging Bartholomäus Sastrow als Stadtschreiber nach Stralsund, die Bezahlung dort war deutlich besser. 1562 wurde Sastrow Ratsherr und 1578 Bürgermeister.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seiner Autobiografie erinnert er sich, „wie ich zum Strallsunde recht in des Teuffels Battsube kommen bin, darin nunmehr gantze 40 Jahr zimblich heis gebatet.“ Wie Theodor Pyl anmerkt, lag das daran, dass er „sehr häufig in Streit mit seinen Amtsgenossen und anderen Gegnern“ war. Leider ist der vierte Teil seiner Autobiografie, der sich mit Stralsund befasst, nicht erhalten.

Von Eckhard Oberdörfer