Bartmannshagen

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens mit deutlich steigenden Inzidenzzahlen sowie steigenden Hospitalisierungsraten hat die Krankenhausleitung sich entschlossen, die Besuche im Krankenhaus Bartmannshagen wieder auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren.

Besuche am Krankenbett vorerst nicht möglich

Oberstes Ziel sei es, die Patienten ebenso wie die Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, denn gerade Menschen mit anderen Grunderkrankungen sind besonders stark gefährdet, einen schweren Verlauf zu erleiden. Leider könne auch durch die 3 G-Regelung allein, kein ausreichender Schutz geschaffen werden, da selbst Geimpfte das Virus übertragen können und Infektionen durch Schnelltests nicht immer erfasst werden.

Daher sind ab sofort grundsätzlich Besuche am Krankenbett nicht möglich. Der Krankenhausleitung ist bewusst, wie wichtig soziale Kontakte gerade für Patienten in besonderen Lebenssituationen sind, daher sind, nach vorheriger Absprache mit den Oberärzten der behandelnden Stationen, in Ausnahmefällen Abweichungen von diesem generellen Besuchsverbot möglich. „Wir verfolgen das Infektionsgeschehen intensiv und werden die Besucherregelung an die jeweils aktuelle Lage anpassen“, heißt es.

Von Raik Mielke