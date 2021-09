Bartmannshagen

„Da wir in Küstennähe sind, erlauben Sie mir eine Metapher“, begrüßte Chefarzt Lutz Ruppert am Donnerstag – im DRK-Krankenhaus Bartmannshagen – Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und erzählte: „Segelschiffe und Krankenhäuser müssen einen Sturm abreiten, mit gesetzten Segeln den Bug in den Wind drehen, bis der Sturm sich gelegt hat. Nur so kann man – mit abgestecktem Kurs – die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen unserer Region aufrecht erhalten.“

Zu einem – der wahrscheinlich letzten Besuche der Region als Kanzlerin – kam Angela Merkel zurück an einen Ort, den sie bereits vor ihrer Kanzlerschaft politisch begleitete. „Den Weg des Krankenhauses hier vor den Toren Grimmens verfolge ich seit mehr als 30 Jahren“, betonte Merkel und sagte: „Die Entwicklung und das Geschaffene ist überaus positiv. Es ist wichtig, solche Häuser auch im ländlichen Raum, für die dort lebenden Menschen, zu haben.“

Während ihres gut einstündigen Besuches stand die Kanzlerin den Fragen des medizinischen Personals, aber auch der anwesenden Kommunalpolitiker Rede und Antwort.

Kanzlerin wird ihrem Image wieder einmal gerecht

Pünktlich um 13 Uhr rollen die Limousinen von Angela Merkel auf das Krankenhausgelände in Bartmannshagen. In Empfang genommen wird die CDU-Politikerin von Chefarzt Lutz Ruppert, DRK-Präsident Werner Kuhn und Landrat a. D. Wolfhard Molkentin. Schnell geht es in den ehemaligen Pferdestall – heute die moderne Küche – des DRK-Krankenhauses. Dort wird die Kanzlerin ihrem Image als „Mutti der Nation“ wieder einmal gerecht. Als Merkel zwei Krankenschwestern mit jeweils einem Tablett voller Sektgläser stehen sieht, räumt sie kurzerhand einen Tisch frei und bittet die beiden Schwestern, diese dort einfach abzustellen.

Anschließend gab es einige Grußworte, ehe Angela Merkel eine kurze Privatführung durch eine der Stationen erhielt. In einem Gespräch erzählte ihr Gesundheitsminister Harry Glawe, dass das DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen überaus beliebt ist. Dies liegt vor allem auch, so Glawe, an dem sehr guten und liebevoll zubereiteten Krankenhausessen. „Hier ist der Mensch noch Mensch und nicht nur eine Nummer“, betont Glawe. Auch der Gesundheitsminister des Landes fand an diesem Tag sehr lockere Worte, als er die Arbeit des Krankenhauses lobte. „Mit Chefarzt Ruppert kann man Pferde stehlen“, scherzte er und spielte hierbei auf den Ort des Treffens an – den ehemaligen Pferdestall.

Dann war die Zeit für Fragen gekommen. Und wie könnte es in einem Krankenhaus anders sein, spielt das Thema „medizinische Versorgung“ eine wichtige Rolle.

Herangehensweise der Kassenärztlichen Vereinigung stößt auf Unmut

Einer der Kritikpunkte, der sowohl vom Krankenhauspersonal, als auch von den Bürgermeistern Marco Jahns (Stadt Grimmen) und Alexander Benkert (Gemeinde Süderholz) geäußert wurde, ist die Ärzteversorgung in der Region. Jahrelang galt der Raum Grimmen in Sachen „Ärzte“ unterversorgt. Durch die Einzugsgebietserweiterung der KV (Kassenärztlichen Vereinigung) ist dies plötzlich nicht mehr der Fall. „Für Grimmen gibt es aktuell keine freie Arztstelle. Wir sind ausreichend versorgt, weil es beispielsweise in Jarmen – was neuerlich zum Gebiet gehört – ausreichend Ärzte gibt“, erklärt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns der Kanzlerin. „In dieser Region gibt es aber insbesondere für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht einmal eine öffentliche Verkehrsanbindung. Wir haben junge Ärzte, die sich gut vorstellen könnten, nach Grimmen zu kommen. Aber diese können sich durch diese Strukturen hier nun nicht mehr niederlassen“, ärgert sich Jahns weiter. Dabei besteht definitiv ein Ärztemangel in der Trebelstadt und den umliegenden Gemeinden.

Da das Krankenhaus Bartmannshagen, in dem Ärzte zur Verfügung stehen würden, zudem keine ambulanten Angebote machen darf, verschärft sich die Situation. „In Grimmen sind die Wartezimmer in den Praxen voll. Hier müssen sich die Strukturen schnell ändern“, findet Jahns.

Kanzlerin Merkel versprach, sich dem Thema anzunehmen, sagte aber zugleich: „Es ist nicht einfach mit der KV. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass es dort eine gewisse Panik vor Transparenz gibt.“

Patientenzahlen gehen zurück

Insbesondere durch die Krankenhausleitung wurde ein – in Pandemiezeiten deutlich gewordener – weiterer wichtiger Sachverhalt angesprochen. „Seit Beginn 2020 mussten wir schmerzlich feststellen, dass uns eine seit 2018 geplante neue Notaufnahme, die eine Trennung von infektiösen und nicht infektiösen Patienten ermöglicht, fehlt“, sagt Chefarzt Lutz Ruppert.

In den vergangenen Monaten mussten in den Krankenhäusern gewisse Bereiche für Covid-Patienten bereitgestellt werden. „Andere Patienten schieben seither nicht notwendige Behandlungen oder kleinere Eingriffe auf, weil sie Angst haben, sich anzustecken“, weiß Gesundheitsminister Glawe. Die wirtschaftlichen Folgen zeichnen sich bereits ab: Der Rückgang an Patientenzahlen bringt, ganz allgemein ausgedrückt, finanzielle Schwierigkeiten und mancherorts bereits Krankenhausschließungen mit sich. „An dieses Thema müssen wir natürlich ran. Es kann nicht sein, dass durch Corona unsere medizinische Versorgung im ländlichen Raum kaputt geht“, entgegnet Merkel.

Mit einem Dank an das Personal verabschiedete sich Merkel dann wieder. Doch in einem Satz musste sie nochmals auf das Thema „Krankenhausessen“ zurückkommen. „Ich bin wirklich begeistert, dass es hier so eine scheinbar tolle Versorgung gibt. Dies spricht auch für Krankenhäuser in ländlicher Gegend“, sagt sie und zog einen spaßig gemeinten Vergleich: „In den Großstadt-Kliniken ist dies nicht immer der Fall. Da ist es eher wie in einem russischen Krankenhaus, in dem die Familie das Essen lieber selber mitbringt.“

Von Raik Mielke