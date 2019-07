Bassendorf

Ferienzeit gleich Entkrautungszeit! So nehmen es zumindest die Vertreter der Gemeinde Deyelsdorf wahr. „Für mich ist es absolut nicht verständlich, dass man dies direkt in der touristischen Kernzeit machen muss“, sagt Gemeindevertreter Christian Rohlfing. Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Siekmeier ergänzt im Rahmen der ersten Gemeindevertretersitzung nach den Kommunalwahlen: „Uns ist bewusst, dass das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) sich an das Wasserhaushaltsgesetzt hält und das Entkrauten auch notwendig ist. Jedoch wurde uns schon vor Jahren zugesichert, den Zeitraum des Entkrautens möglichst außerhalb der touristischen Hauptsaison zu wählen.“

Zur Galerie Erst im vergangenen Jahr wurde der sanierte Wasserwanderrastplatz übergeben. Jetzt ärgert sich die Gemeinde, dass mitten in der Ferienzeit dort gekrautet wird.

Das Problem: Entkrauten am Wasserwanderrastplatz

Die Entnahmestelle befindet sich direkt auf dem Wasserwanderrastplatz in Bassendorf. Dieser wurde erst vor zwei Jahren komplett saniert und eingeweiht. Mit moderner Trockentoilette, Schutzhütte, Spielgerät für Kinder, Anleger, an dem Wasserwanderer ihre Paddelboote festmachen können sowie diversen, eigens für den Standort gestalteten Informationstafeln. Der Rastplatz ist Teil des 30 Kilometer langen Natur-Erlebnispfades Trebeltal, mit fast 240 000 Euro finanziert von der Europäischen Union (Leader), den Gemeinden Deyelsdorf und Grammendorf sowie der Stadt Tribsees. „Dieser Wasserwanderrastplatz ist ein zentraler Knotenpunkt dieses Pfades. Leute können aber insbesondere jetzt in den Ferien hier nicht verweilen, weil ein stinkender, tonnenschwerer Haufen über Wochen auf dem Bollwerk gelagert wird“, ärgert sich Bürgermeisterin Sandra Boy. Äußerst schwierig auch die Situation im Wasser. Denn direkt am Wasserwanderrastplatz wird der Krautschnitt zuerst angestaut, bevor ein Bagger ihn aus dem Fluss angelt.

Während des Entkrautens bleiben die Besucher weg

Die Arbeiter, die derzeit mit der Entkrautung der Trebel beschäftigt sind, haben für die Paddler eine kleine Rinne freigeschlagen. „Dies ermöglicht zumindest ein Weiterkommen der Paddler. Jedoch würde derzeit keiner auf die Idee kommen, hier in Bassendorf an Land zu gehen und die Zeit auf dem Wasserwanderrastplatz zu genießen“, betont Sandra Boy und berichtet: „Ich habe mich mit Bewohnern Bassendorfs unterhalten. Diese haben mir bestätigt, dass der Rastplatz sehr gut angenommen wird. Sowohl Einheimische als auch Touristen verweilen an diesem Ort. In der Zeit des Krautens bleiben diese aber fast komplett weg.“

Sandra Boy : „Wir brauchen eine neue Entnahmestelle“

„Da die Zusicherung, möglichst spät die Entkrautung durchzuführen, leider durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt nicht eingehalten wird, müssen wir uns Gedanken machen“, sagt Sandra Boy und beschreibt: „Es ist ja nicht nur das Entkrauten an sich. Anschließend kommen ja die schweren Lkw und fahren die Krautmassen ab. Darunter leiden die Wege enorm. Optimal wäre ein anderer Standort“, meint Sandra Boy und bestätigt: „Wir werden an dem Thema jetzt dranbleiben und nach einer Lösung suchen. Es wird zudem einen weiteren Versuch geben, einen Vertreter des StALU zu einer unserer Gemeindevertretersitzungen einzuladen.“

Raik Mielke