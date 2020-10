Grimmen

Irritiert wird so manch’ informierter Autofahrer am Montag ohne Probleme die Bundesstraße 194 zwischen der Autobahnanschlussstelle A20 Grimmen Ost und der Appelshofer Dorfstraße passiert haben. Hatten einige Fahrer mit Sperrungen ab diesem Morgen gerechnet, muss die Freude groß gewesen sein: keine Sperrung, keine Bau-Maschinen, freie Fahrt. Lediglich die hölzernen Schutzschilder um die Straßenbäume zeigen, dass die vom Straßenbauamt Stralsund angekündigte Baumaßnahme keine Falschmeldung ist, sondern stattfinden wird.

Bauabschnitte wurden getauscht

„Wir haben allerdings die Bauabschnitte getauscht“, erklärt der Leiter des Straßenbauamtes Ralf Sendrowski auf OZ-Nachfrage. Aus Rücksicht auf weitere Baustellen auf der Autobahn und im Bereich Poggendorfs, habe man sich entschieden, die Arbeiten zunächst, und anders als angekündigt, im Bereich zwischen der Kreuzung Kaschower Damm und der Shell-Tankstelle zu beginnen. Ab Dienstag, 20. Oktober, wird hier die Fahrbahn abgefräst. Es kommt in diesen Bereichen zu halbseitigen Sperrungen. Der Verkehr wird mithilfe von Bau-Ampeln geregelt.

„Zu dem Tausch haben wir uns entschlossen, weil wir den Verkehr möglichst fließend halten wollen. Im Bereich um den Kaschower Damm, ist die Straße breit genug, um mit einer halbseitigen Sperrung arbeiten zu können. An der Anschlussstelle Grimmen Ost in Richtung der Appelshofer Dorfstraße und auf der Brücke müssen wir später eine Vollsperrung durchsetzen, um die Arbeiten durchzuführen.“ Wann das sein wird, wird in den nächsten Tagen mit dem Bauunternehmer abgesprochen. Einen offiziellen Start für eine Vollsperrung und die Arbeiten in diesem Bereich gibt es demnach noch nicht. Die Polizei Vorpommern-Rügen hatte auf ihrer Facebookseite für weitere Irritationen bei Autofahrern gesorgt. Dort stand geschrieben, dass die Bauarbeiten an der Autobahnauffahrt am 26. Oktober beginnen. Die Baustelle auf der B194 in Grimmen macht ihrem Namen „ Wanderbaustelle“ demnach alle Ehre.

Bauarbeiten von Grimmen Ost bis Grimmen Nord

Die Arbeiten an der Bundesstraße ziehen sich in den kommenden Wochen komplett durch Grimmen. Zwischen dem nördlichen Ortsausgang, auf Höhe der Kreuzung nach Groß Lehmhagen, und dem östlichen Ortsausgang, in Höhe der Autobahnauffahrt Ost und dem Mac Donalds, wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Fahrbahn sei vielfach geflickt und sei aufgrund ihres schlechten Zustandes instandsetzungsbedürftig, heißt es aus dem Stralsunder Straßenbauamt. Es werde daher eine neue Deck- und Binderschicht aufgebracht. Auch die Nebenanlagen sollen in diesem Zuge verbessert werden.

Die Arbeiten werden in acht Bauabschnitte unterteilt, die nun in der Reihenfolge zwar etwas durcheinander gewürfelt wurden, aber nach wie vor stattfinden. Geplant sind die Arbeiten zunächst bis zum 18. Dezember. Die Termine können sich jedoch auch aufgrund schlechten Wetters ändern, teilt das Straßenbauamt mit und hofft auf Verständnis von den Autofahrern. Im Falle von witterungsbedingten Arbeitsunterbrechungen werden die Vollsperrungen aufgehoben und der Anliegerverkehr sei mit Einschränkungen möglich.

Die Arbeiten werden durch die Arbeitsgemeinschaft der Firmen GP Verkehrswegebau GmbH und Strabag AG durchgeführt. Die Baukosten in Höhe von 1,73 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland. Sobald die Reihenfolge der nächsten Bauabschnitte feststeht, informiert die OZ natürlich weiterhin über die Grimmener Wanderbaustelle.

Von Carolin Riemer