Wittenhagen

Vor dem Grundstück von Corina Hell wird es ab kommender Woche laut und schmutzig. Ein Jahr lang. Denn die Kreisstraße NVP 16 durch Wittenhagen wird erneuert. Der rund 1,9 Kilometer lange Abschnitt zwischen den bereits sanierten Strecken in Abtshagen und Kakernehl wird auf 5,5 Meter verbreitert. „Es muss etwas gemacht werden, denn die Straße ist sehr eng. Wenn sich zwei Traktoren begegnen, wissen sie nicht wohin“, sagt Hell und äußert im gleichen Atemzug Bedenken: „Ich befürchte, dass es auf der neuen Straße schneller zugehen wird.“

Zeitgleich zur Fahrbahnerneuerung saniert der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) die Trinkwasserleitungen entlang der Strecke und der Gehweg wird auf Wunsch der Gemeinde auf 1200 Meter verlängert. Nicht lang genug, meint Hell. Sie ist enttäuscht, dass der Bürgersteig nicht bis zum Bahnhof gebaut wird, denn „Meine Tochter ist auf den Zug angewiesen“. Sie wird die letzten Meter bis zu den Gleisen weiterhin auf der Straße zurücklegen müssen.

Größtes Straßenbauvolumen im Landkreis

2,78 Millionen Euro verschlingt das Vorhaben. „Das ist die bislang teuerste Straßenbaumaßnahme an einer Kreisstraße in Vorpommern-Rügen“, gab Landrat Stefan Kerth im Zuge der Baueröffnung am Freitag preis und versprach Innenminister Lorenz Caffier keine Kostenexplosion während des Baus. Ein wichtiges Signal, denn Caffier, der symbolisch die Unterstützung des Landes MV in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro überbrachte, gestand, dass er sich bei der Straßenbauförderung grundsätzlich zurückhält. „Es ist ein Fass ohne Boden“, sagte der CDU-Politiker, betonte aber die Wichtigkeit des Projekt für die Zukunft der Gemeinde und schob hinterher: „Ich bitte die Anwohner um Verständnis. Es ist wie bei der Hausrenovierung: Viel Staub und Lärm, aber hinterher freut man sich, wenn es fertig ist.“

Schwerwiegender als Dreck und Baggergeräusche ist die Verbreiterung der Fahrbahn und des Gehwegs. Viele Grundstücke in Wittenhagen grenzen direkt an den Asphalt oder Bürgersteig. Daher musste Bürgermeister Frederic Beeskow, der als unmittelbarer Anwohner selbst vom Bau betroffen ist, im Vorfeld um viel Verständnis werben und sogar Grundstücksflächen abkaufen.

Gemeinde kauft Grundstücksflächen für 2,85 Euro pro Quadratmeter

„Ich habe einen ,Bauerlaubnisvertrag‘ erhalten, indem steht, man würde mir gern 30 Quadratmeter zu je 2,85 Euro abkaufen. Da kann ich mein Grundstück auch verbrennen“, echauffierte sich ein Anwohner, der nicht genannt werden möchte. „Ich bin grundsätzlich für die Sanierung und freue mich, dass Straße, Gehweg und Wasserleitung gleichzeitig gemacht werden, aber ich hätte mir bessere Kommunikation bei der Planung gewünscht. Wir hatten 14 Tage Zeit, das Angebot anzunehmen. In der Spanne kann man juristisch gar nichts anfechten. Es wurde einfach geplant, ohne die Anwohner zu fragen, ob sie Teile ihres Grundstückes abgeben wollen.“

Der Wittenhagener hat schlussendlich dem Bau bis zum Grundstückszaun zugestimmt, befürchtet aber, dass dieser die Bauarbeiten nicht überleben wird. Beeskow sicherte zu: Der Zaun bleibt stehen. Kommenden Dienstag werden die Einwohner über die finalen Planungen informiert.

Weiträumige Umleitung für Durchgangsverkehr

Die Firma Eurovia, die den Sanierungszuschlag erhielt, wird in mehreren Abschnitten unter Vollsperrung wochentags mit drei bis acht Arbeitern an der Straße fräsen, buddeln und planieren. Start wird am Bahnübergang sein. Wann genau ist noch nicht raus. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr steht bereits: Von Hildebrandshagen über Ahrendsee, Brandshagen bis zum Knotenpunkt Teschenhagen der alten B 96 nach Zarrendorf und Abtshagen.

Neben neuer Fahrbahn und neuem Bürgersteig, der 341 000 Euro kostet, und neuen Wasserleitungen (246 000 Euro) wird neue Straßenbeleuchtung auf Gehwegseite installiert und zwei barrierefreie Bushaltestellen im Bereich der alten errichtet, führt Klaus-Peter Muderack vom Marlower Ingenieurbüro Voss & Muderack aus. „Dann ist die Kreisstraße insgesamt fast fertig.“

Von Horst Schreiber