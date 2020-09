Bauarbeiten behindern Verkehr in Grimmen

Grimmen

In Grimmen stehen umfangreiche Straßensanierungen an. Wie das Bauamt der Stadt informiert, wird die B 194 erneuert. Das Straßenbauamt will die Fahrbahn von der Autobahnanschlussstelle Ost bis zum nördlichen Ausgang der Stadt (ehemalige Ziegelei) komplett sanieren. Dazu müssen Streckenabschnitte voll, andere halbseitig gesperrt werden. Über den genauen Bauablauf will die Behörde zeitnah informieren.

Große Lieferungen mit Straßenbauamt absprechen

Wie Bauamtsleiterin Heike Hübner sagt, möchte die Stadtverwaltung schon jetzt auf die Arbeiten hinweisen. „So könne sich der ein oder andere Anwohner rechtzeitig auf die zu erwartenden Behinderungen, etwa bei der Grundstücksbefahrung, einstellen. Der Anliegerverkehr wird aber, wenn auch mit Einschränkungen, möglich sein.“ Die Bauarbeiten sollen am 19. Oktober beginnen und wohl am 18. Dezember abgeschlossen sein. Falls jemand in dieser Zeit mit einer Öl-, Gas- oder Baumateriallieferung rechnet, sollte er das mit dem Straßenbauamt abstimmen, hieß es. Auftraggeber und Baulastträger ist das Straßenbauamt Stralsund.

Von -