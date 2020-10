Wittenhagen

Zum Baustart im September bezeichnete Landrat Stefan Kerth ( SPD) die Sanierung der Kreisstraße 16 durch Wittenhagen „als bislang teuerste Baumaßnahme an einer Kreisstraße im Landkreis Vorpommern-Rügen“ (die OZ berichtete). Fast 2,8 Millionen Euro fließen in die Verschönerung. Doch wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich auch Späne.

Wohin mit dem Asphalt?

Nach anfänglichen Schwierigkeiten laufen die Bauarbeiten nun auf Hochtouren. Zunächst war unklar, wie der abgefräste Asphalt entsorgt werden soll. „Es herrschte Abstimmungsbedarf zwischen der Baufirma, dem Auftraggeber und der Umweltbehörde“, sagt Bürgermeister Frederic Beeskow. Nach 14 Tagen und einigen weiteren Untersuchungen stand fest, dass der alte Asphalt nicht als Sondermüll entsorgt, sondern aufbereitet und ein weiteres Mal an anderer Stelle wiederverwendet werden kann. Die heiße Bauphase konnte beginnen.

An eine Straße erinnert beim Blick auf die Baustelle derzeit nichts. Quelle: Carolin Riemer

An eine Straße erinnert beim Blick auf die Baustelle zurzeit nichts mehr. In Wittenhagen türmen sich Berge von Kies und Löcher klaffen im Boden. Nicht nur die Fahrbahn wird verbreitert und erneuert, der Gehweg wird verlängert und neue Trinkwasserleitungen verlegt. Auch die Straßenentwässerung wird erneuert, denn in der Straße gab es immer wieder Probleme, dass das Regenwasser auf die Grundstücke der Anwohner lief. Das soll nach dem Umbau nun Geschichte sein.

Breitbandkabel ausgebuddelt

Unter dem bereits abgetragenen Asphalt befand sich noch ein altes Kopfsteinpflaster, das nun ebenfalls entsorgt wird. Die Männer der Firma Eurovia arbeiten nicht nur fleißig, sondern bewiesen auch Vorsicht, denn eine große Überraschung tat sich nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche auf: Dicke schwarze Kabel kamen ans Tageslicht. Der erste Gedanke, dass es sich um Stromkabel handelt, bestätigte sich nicht.

„Es sind die frisch verlegten Breitbandkabel für unser schnelles Internet“, sagt Bürgermeister Frederic Beeskow ungläubig. Eigentlich sollten diese in einer vereinbarten Tiefe von mindestens 60 Zentimetern im Boden verlegt werden. Doch die Firma verlegte sie in nur 20 Zentimetern Tiefe. Der Bürgermeister versuchte bislang vergeblich den richtigen Ansprechpartner bei der Telekom zu erreichen, sagt aber: „Wir erwarten natürlich, dass die Telekom das behebt.“ Noch seien bei den Arbeiten keine Breitbandkabel beschädigt worden. Dass das auch so bleibt, kann Beeskow nur hoffen. „Die Arbeiter sind jedenfalls sehr vorsichtig.“

Baufirmen und Müllentsorger arbeiten zusammen

Bis Weihnachten soll der erste Bauabschnitt bis zum Abzweig Elmenhorst fertig sein. Quelle: Carolin Riemer

Ansonsten verlaufen die Bauarbeiten planmäßig. Natürlich sei es schwierig für die Anwohner, die teilweise nicht mit ihren Autos auf die Grundstücke fahren können. Bürgermeister Beeskow hofft auf Verständnis. Es wurden Ersatzparkplätze für die Betroffenen geschaffen. Außerdem arbeiten die Baufirma und der Müllentsorger Hand in Hand. Damit die Anwohner nicht weit mit Mülltonnen und gelben Säcken zum nächsten Entsorgungspunkt laufen müssen, holen die Baufahrzeuge den Müll vor den Haustüren ab und transportieren sie zu zwei zentralen Sammelplätzen. Dort werden die Tonnen dann von der Entsorgungsfirma entleert. Ein Sammelpunkt befindet sich in der Elmenhorster, der andere am Abzweig in Richtung Stoltenhagen.

Der erste Bauabschnitt, bis zum Abzweig Elmehorst, soll bis Weihnachten fertig sein. Terminverschiebungen aufgrund der Witterung können jedoch immer auftreten.

Von Carolin Riemer