Wittenhagen

Noch in dieser Woche werde eine Firma mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Wittenhagen beauftragt. Bürgermeister Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft) hält Wort. Hatte er zu Beginn des Jahres seine Pläne für 2020 vorgestellt, so weicht er trotz der Behinderung durch das Coronavirus nicht von ihnen ab. Damals ging er davon aus, dass die Bauarbeiten in Wittenhagen im Sommer beginnen.

Neue Straße und Gehweg für etwa 340 000 Euro

Ab Mitte Juli rollen die Bagger. Es ist in diesem Jahr das größte Bauvorhaben der Gemeinde. Mit mehr als 220 000 Euro wird die Sanierung von Straße und Gehweg gefördert – das sind immerhin 65 Prozent der geplanten Kosten. Die Gemeinde zahlt einen Eigenanteil von 119 770 Euro. Aus Richtung Abtshagen kommend, beginnt die Baustelle dann hinter dem Bahnübergang und führt bis zum Ortsausgang. Der Gehweg wird auf 1,50 Meter verbreitert und die Laternen werden so versetzt, dass sie den Gehweg besser ausleuchten als bisher.

Frederic Beeskow appelliert schon jetzt an die Anwohner: „Die Arbeiten werden voraussichtlich bis April 2021 andauern. Sie müssen sich auf Baulärm und zeitweilige Behinderungen einstellen.“ Wo gehobelt wird, fallen eben auch Späne. Dafür werde die Straße nach dem Bau auch ansehnlicher. Bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung stimmten alle Abgeordneten für die Pläne. Seit Januar war es die erste Sitzung, die nach den Beschränkungen der Corona-Pandemie stattfand.

Neues Wohngebiet für etwa 25 Häuser

Neuigkeiten gibt es auch im Ortsteil Abtshagen. Hier sollen an der Franzburger Straße zwei neue Wohngebiete entstehen. Der Investor, die E&S Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG aus Silz (Mecklenburgische Seenplatte) wird hier auf einer benachbarten Fläche von insgesamt 2,1 Hektar etwa 25 Einfamilienhäuser bauen.

Schon jetzt gibt es bei Bürgermeister Beeskow viele Anfragen. Der Wunsch nach Bauland ist groß. Das Dorf vergrößert sich. „Aber wir wollen unseren dörflichen Charakter behalten. Darauf legen wir großen Wert“, betont das Gemeindeoberhaupt. Er wünscht sich möglichst viele junge Familien, die in die neuen Häuser ziehen. Die Fläche am Ortsausgang, aus Abtshagen kommend in Richtung Franzburg, sei perfekt für ein neues Wohngebiet. „Sonnig und viel Raum“, beschreibt der Bürgermeister. Der Investor werde in Kürze sein Bauschild aufstellen und beginnen, für die Vermarktung der Häuser zu werben.

Bäume, Blühstreifen und Blumen

Die Gemeinde investiert aber nicht nur in den Straßenbau und neue Wohngebiete, auch die Natur soll nicht zu kurz kommen. Die Gemeindevertreter beschlossen wiederum einstimmig, dass die Gemeinde das Grundstück hinter dem Löschteich in Abtshagen kaufen wird und hier Bäume gepflanzt werden sollen. Es handelt sich dabei um etwa einen Hektar Land.

Nachdem die Gemeinde bereits erfolgreich den Schulwald begrünte und weitere Blühstreifen errichtete, soll diese Maßnahme jedoch erst im kommenden Jahr umgesetzt werden. „Wir haben uns vielleicht nicht für die prächtigsten Blühpflanzen entschieden, aber wir haben darauf geachtet, dass die ausgesäten Pflanzen am sinnvollsten für Insekten sind“, erklärte Frederic Beeskow, der an diesem Abend auch einen Blumenstrauß überreichen konnte.

Frederic Beeskow verabschiedete Sybille Bandelin in die Rente. Quelle: Carolin Riemer

Sybille Bandelin arbeitete viele Jahre für die Gemeinde und geht nun aus gesundheitlichen Gründen in Rente. „Frau Bandelin, Sie hatten immer ein Auge auf die Arbeit in der Gemeinde. Ich habe Sie als diskussionsfreudige

Mitarbeiterin erlebt, die mir immer ehrlich die Meinung gesagt hat. Das weiß ich zu schätzen“, lobte der Bürgermeister.

Von Carolin Riemer