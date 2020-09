Levenhagen

Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) gibt am Donnerstag den Startschuss für den Bau eines Radwegs entlang der B 109 zwischen Levenhagen und Greifswald ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Mit dem neuen Radweg soll die Verkehrssicherheit für Radfahrer auf dieser Strecke deutlich erhöht werden. Bislang müssen sie sich die Bundesstraße mit den Autofahrern teilen.

Fertigstellung Mitte 2021

Der 3,8 Kilometer lange und 2,50 Meter breite Radweg soll an den bestehenden Radweg an der Grimmer Landstraße in Greifswald angeschlossen werden, wie eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch informierte. Nach der Fertigstellung voraussichtlich zur Jahresmitte 2021 könnten ihn die Radler in beide Richtungen nutzen.

Bund übernimmt Kosten

Rund 1,4 Millionen Euro sind für den Radwegbau veranschlagt. Die Kosten übernimmt der Bund als Eigentümer der Bundesstraße.

Der Radweg ist der zweite Bauabschnitt zwischen Groß Bisdorf und Greifswald. Der erste Abschnitt zwischen Groß Bisdorf und Levenhagen wurde im Mai nach rund neunmonatiger Bauzeit freigegeben.

