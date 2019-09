Bauernverband: „Kaum ein kleiner Betrieb wird fünf Jahre überleben“

Das Bundeskabinetthat am 4. September ein Paket umstrittener Gesetzentwürfe für Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft beschlossen. Die wichtigsten Punkte darin sind:-ein nationales Verbot für die Anwendung von Glyphosat bis spätestens 31. Dezember 2023.-eine systematische Minderungsstrategie für Glyphosat ab 2020 mit Verboten und Teilverboten für den Einsatz bei der Stoppel-, Vorsaat- und Vorerntebehandlung, auf Grünland, im Wald, in Weihnachtsbaumkulturen, auf Gleisanlagen, in privaten Gärten und auf öffentlichen Parkflächen.

-ein Mindestabstand zu Gewässern von zehn Metern bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und ein Abstand von fünf Metern, wenn die Abstandsfläche dauerhaft begrünt ist.

-die Einführung eines Tierwohl-Labels. Die Verwendung des Tierwohlkennzeichens ist dabei freiwillig, dreistufig und wird an die Erfüllung von Anforderungen an die Haltung, den Transport und die Schlachtung von Tieren geknüpft.

-an Direktzahlungen von der EU bekommen die Bauern ab 2020 pro Hektar etwa 4,50 Euro weniger. Das Geld soll über Agrarumweltmaßnahmen zum Großteil an die Landwirte zurückfließen.

Schon ab 2021 soll zudem die Anwendung von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten verboten werden. Zu diesen Gebieten gehören unter anderem FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparks und Vogelschutzgebiete. Artenreiches Grünland, Streuobstwiesen und Trockenmauern sollen als Biotop unter den gesetzlichen Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes aufgenommen werden.