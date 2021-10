Grimmen

Strohballen, geschmückt mit Kastanien, Kürbissen und Herbstblumen, dazu eine Forke, eine Harke und andere Gartengeräte sowie eine Kuh, keine echte natürlich. So präsentierte sich das Foyer des Kursana Domizils Grimmen. Besondere Attraktion war der riesige Traktor auf dem Parkplatz, den die Holthofer Firma Baase beisteuerte. Unverkennbar auch für die Bürger der Stadt: Es ist Bauernwoche im Kursana Domizil.

Für die Bewohner Anlass sich an ihre Jugend zu erinnern, und so manche Geschichte aus dem Gedächtnis wieder hervorzukramen. An jedem Tag steht ein anderes Bauern- und Garten-Thema im Focus. So gab Interessantes zu den Dahlien, wobei auch eingeschworene Gartenspezialisten staunten, wie viele Sorten es gibt.

Leckereien, Quiz und ein heimlicher Star

Die Küche des Domizils überraschte mit verschiedenen Brotsorten nebst köstlich-herzhaftem Aufstrich, wie Schmalz, Quark oder Kräuterbutter. Für Spaß sorgten Quizfragen rund um den Bauernhof und Tastkisten mit verschiedenen Naturmaterialien. Heimlicher Star des Vormittags war ein Kaninchen, das eine Mitarbeiterin mitgebracht hatte – jeder wollte es streicheln.

Obwohl erst der Winter vor der Tür steht, wurde im Kursana Domizil schon ans Frühjahr gedacht und gepflanzt. Zwiebeln von Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen und anderen Frühblühern kamen in eine Schale. Das kannten die Bewohner so nicht – aber man lernt immer dazu. Nun müssen die Blumenzwiebeln ruhen und man wird sehen, was im Frühjahr erblüht.

Zum Finale der Bauernwoche legten die Bewohner nochmal selbst Hand an und es gab in jedem Wohnbereich frischen Pflaumenkuchen.

Von Martina Krüger