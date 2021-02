Grimmen

Zu Jahresbeginn fanden im gesamten Stadtgebiet Baumpflegearbeiten statt. Hierbei mussten zahlreiche Bäume insbesondere aus verkehrstechnischer Sicht beschnitten oder sogar gefällt werden. Im Einsatz waren hierbei verschiedene Spezialfirmen mit der nötigen Technik. Nun gab es auf unbürokratischem Wege eine kleine Hilfeleistung zweier hiesiger Unternehmen.

Marco Jahns: „Solche Probleme kann man auch mal auf kurzem Wege lösen“

Der Trebelstädter Egon Spychalski hatte sich an Marco Jahns von der Firma Resd gewendet, weil angrenzend an sein Grundstück – zwischen dem Kleingartenverein „Feldstraße e. V.“ und der Otto-Nuschke-Straße – ein Baum bei den Arbeiten vergessen wurde. „Der Baum war markiert und die Krone ragte schon gefährlich über die Zuwegung und das Grundstück. Ich hatte den Stadtvertreter Marco Jahns gefragt, ob man da zeitnah noch was machen könnte“, erklärt Spychalski.

Dieser nimmt sich der Problematik an. „Es war keine große Sache. Bei solch einer Vielzahl an Bäumen kann schon mal einer untergehen. Und in einer Stadt wie Grimmen muss man sich in solch einem Fall gegenseitig auch mal helfen“, sagt Marco Jahns verständnisvoll. Dieser setzte sich daraufhin mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH in Grimmen auseinander. Auf deren Grundstück befand sich der Baum nämlich. „Ich habe mir das Okay geholt, dass wir in Eigenleistung den Baum sichern können“, erklärt der Stadtvertreter.

Mit der Hilfe der Firma Elektroinstallation Grimmen GmbH, die ein Fahrzeug für die Schnittarbeiten in luftiger Höhe zur Verfügung stellte, wurde das Problem am Dienstagvormittag schnell gelöst. „Die Jungs unserer Baufirma haben sich bereiterklärt mit anzupacken und so konnte man das Problem schnell aus der Welt schaffen“, findet Marco Jahns.

Von Raik Mielke