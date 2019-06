Ribnitz-Damgarten.

Auf der Bundesstraße 105 zwischen Damgarten und der Landesstraße 211 (Abzweig Bartelshagen II) rollt wieder der Verkehr. Wie das Straßenbauamt in Stralsund erst am Montag mitteilte, wurden die Bauarbeiten zur Erneuerung der Deckschicht bereits am 29. Mai beendet. Ursprünglich sollten sie bis zum 28. Juni dauern.

Im Herbst geht es weiter

Die verbleibenden Restarbeiten wie Fugen schneiden und vergießen werden bei halbseitiger Sperrung ausgeführt. Im Herbst soll dann die Fahrbahn zwischen der L 211 und Löbnitz erneuert werden.

Jens-Peter Woldt