Poggendorf

Sieben Jahre lang ist Beate Freese auf ihrem Arbeitsweg am Pommerndreieck vorbeigefahren. Als Mitarbeiterin im Bauamt Carbäk bei Rostock hat sie beobachtet, wie Biosanica gebaut wurde, das Kaufhaus Stolz oder das Logistikzentrum der Firma AkkuSys. Kurz: Sie hat miterlebt, wie sich der Gewerbestandort auf Süderholzer Gemeindegebiet ständig weiterentwickelt hat. Sieben Jahre lang eher unbewusst, wie sie sagt. Nun gehört das Pommerndreieck auch zu ihrem beruflichen Wirkungskreis. Seit März dieses Jahres leitet die 59-Jährige das Süderholzer Bauamt, hat die Nachfolge von Siegmund Kunath angetreten, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.

Während der jüngsten Gemeindevertretersitzung haben die Volksvertreter die Frau aus Loitz zudem zur 2. stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt. Dieses Amt hat zuvor Petra Lucius innegehabt. Diese ist nun die direkte Stellvertreterin von Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert ( CDU), löst Siegmund Kunath in dieser Funktion ab.

„Ich freue mich, die Vorhaben der Gemeinde weiterführen zu dürfen.“

Zwei Monate ist Beate Freese jetzt im Amt. Anfangs hat ihr Siegmund Kunath noch zur Seite gestanden, um sie in angefangene Vorhaben in der Gemeinde einzuarbeiten. „Ich war überrascht, über die vielen zum Teil sehr großen Maßnahmen in der Gemeinde, wie beispielsweise die Sanierung des Schlosses in Griebenow und die Straßenbauarbeiten in Rakow“, sagt sie. Um so dankbarer sei sie gewesen für die anfängliche Unterstützung. Nicht, weil sie die Fülle an laufenden, bereits angeschobenen und geplanten Vorhaben „erschlagen“ hätte, sondern ihr den Einstieg erleichtert habe. „Jetzt freue ich mich, diese ganzen Vorhaben weiterführen zu dürfen“, sagt sie.

Einst im Bauwesen gelernt und studiert

Eine Frau im Bauamt scheint ungewöhnlich. Ist es aber gar nicht, meint Beate Freese. „Ich habe Bauwesen mit der Spezialisierung für Heizung, Lüftung und Sanitär in Erfurt studiert und zuvor auch eine Berufsausbildung in diesem Bereich absolviert“, erzählt sie. Woher ihr Interesse fürs Bauwesen komme, könne sie nicht sagen. „Ich habe es aber anscheinend weitervererbt. Meine Tochter hat Maschinenbau studiert“, erzählt die sympathische Frau.

Auf die Stellenausschreibung in der Gemeinde Süderholz sei sie eher zufällig und erst kurz vor Bewerbungsschluss gestoßen. Um ein Vielfaches kürzer ist nun ihr Arbeitsweg. Ihr Bezug zum neuen Wirkungskreis aber um ein Vielfaches größer.

In Loitz zu Hause, in Griebenow schon früher gern zu Besuch

Denn das Barockschloss in Griebenow habe sie bereits vor ihrer beruflichen Tätigkeit in der Gemeinde mehrfach besucht. „Ich kenne das Schloss von verschiedenen Veranstaltungen. Die Märkte, wie den Frühlings- und Adventsmarkt, fand ich immer toll“, erzählt sie. Nun liegt auch beruflich ihr Fokus unter anderem auf den denkmalgeschützten Schwedenbau. Denn erst kürzlich ist der Startschuss für die Sanierung des Gebäudes und dessen Anlage gefallen und sie für den ordnungsgemäßen Ablauf mitverantwortlich.

Auch wenn der historische Ortskern Griebenows für die Gemeinde eines der Aushängeschilder ist, hat doch nahezu jedes der 28 Dörfer in der Gemeinde sein besonderes Etwas, meint Beate Freese. Mittlerweile hat sie nahezu jeden Ortsteil der Großgemeinde gesehen. Welches nun besonders schön ist, könne sie nicht sagen. Was ihr aufgefallen ist: „Beinahe jeder Ort hat ein Gutshaus – mal größer, mal kleiner.“ Sie mag alte Bausubstanzen, erzählt sie. „Aber auch Neue – am liebsten beide in Verbindung.“

Freizeit ist geprägt von Gartenarbeit und der Liebe zur Ostsee

Nicht nur für schöne Gebäude hat Beate Freese etwas übrig. „Ich habe einen großen Garten – mein Ausgleich zur Arbeit. Und schließlich erfreue ich mich sowohl an den Erträgen aus dem Gemüsegarten, als auch an meinen Blumen“, sagt sie. Auch Konzerte besuche sie gern. Eine spezielle Musikrichtung bevorzuge sie nicht. „Und ich fahre gern zu Reitsportveranstaltungen und ans Wasser. Ich liebe die Ostsee und den Strand.“

Anja Krüger