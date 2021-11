Beginn der 5. Jahreszeit: So starten die Carneval Clubs in die Session

Reinkenhagen/ Abtshagen

Schlag 11.11 Uhr – die Narren sind los und mitten im Herbst beginnt die sogenannte fünfte Jahreszeit. Gemeint ist die Zeit der munteren Karnevalisten, tanzenden Funkemariechen und festlichen Sitzungen mit Witz und Kostüm. Und das fernab vom Rhein, nicht weit entfernt von Grimmen – in Reinkenhagen und Abtshagen.

Die rund 55 Jecken aus der Gemeinde Sundhagen starten am Wochenende. „Wir schließen uns dieses Jahr dem gleichnamigen RCC in Richtenberg an. Am Samstag ab 10 Uhr beginnt der Umzug im Gewerbegebiet in Richtenberg“, erklärt Vereinsvorsitzender Marcel Wittig und ergänzt: „Damit das Vereinsleben auch in der Zeit der Pandemie nicht heruntergefahren wird, sondern aktiv bleibt und sich das Training der ambitionierten Funkengarden auszahlt.“

Schließlich gibt es Grund zum Feiern und zwar das 40. Jubiläum des Vereins. „Mir wäre es auch lieber gewesen in der eigenen Gemeinde in die Session zu starten, aber Hauptsache die Funken haben ein kleines Erfolgserlebnis und können ihre neuen Kostüme präsentieren und zeigen, wofür sie im Vorfeld trainiert haben“, so Wittig weiter.

Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Entwicklungen und Verschärfungen muss die geplante Festsitzung verschoben werden. „Gerade bei solchen Veranstaltungen ist das schwerer zu bewältigen. Und dann bleibt die Unsicherheit – kann es wirklich wie geplant stattfinden“, weiß der Vereinsvorsitzende und sagt: „Es ist sehr schade, es war alles organisiert – der Saal angemietet, die Plakate gedruckt und alles beim Gesundheitsamt angemeldet.“ Nun hofft der Verein trotzdem auf eine Jubiläumsfeier zum Ende des Karnevals, sprich: bis zum Aschermittwoch.

Die Narren aus Abtshagen treffen sich am 19. November

Seit 47 Jahren wird auch in Abtshagen närrisch gefeiert. Beim Abtshagener Carnevals Club (ACC) steht vor allem der Spaß im Vordergrund. Früher der karnevalistischen Traditionen konform, hat sich der Verein gewandelt. Und so werden auch außerhalb der fünften Jahreszeit die Gemeindemitglieder zum Lachen gebracht. „Wir sind eher eine Komödianten-Truppe und planen ein lustiges Programm mit Sketchen und Späßen. Die Leute sollen einfach Spaß haben“, erklärt Vereinsvorsitzende Annette Schlutt. Darum soll die große Karnevalsfete hier am Wochenende nach Aschermittwoch stattfinden.

Dafür muss vorab das Programm gemeinschaftlich erarbeitet und geprobt werden. „Zum ersten Mal treffen wir uns am Freitag, dem 19. November, um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Abtshagen und sammeln Ideen für ein neues Thema“, so Schlutt und verrät weiter: „Es könnte mit Schule zu tun haben. In die Richtung „Lausbuben von der Schulbank“ mit Streichen und so“. Interessenten seien herzlich willkommen, die vierzehnköpfige Truppe nehme gerne noch Zuwachs auf.

Die letzte Parodie des Abtshagener Carneval Clubs ging auf die Kosten bekannter Dorfpersönlichkeiten. Quelle: Christin Assmann

Den letzten Auftritt hatte die jecke Truppe auf der Festwoche der Vereine in der Gemeinde Wittenhagen. „Das Thema unseres Programms war die Dorfgemeinschaft mit den Gemeindevertretern und bekannten Größen aus Abtshagen, die ein bisschen aufs Korn genommen wurden. So lange auch diejenigen darüber lachen können, die ironisch imitiert werden, ist alles in Ordnung“, erzählt Schlutt lachend.

Die kreative Nachstellung der Gemeindevertreter-Sitzung habe seine Wirkung nicht verfehlt und das Publikum eingängig belustig. Auch die darin imitierten Persönlichkeiten konnten sich das Lachen nicht verkneifen. „Uns unmöglich benehmen können wir, aber das gehört ja auch dazu. Mit etwas Ironie und einem Augenzwinkern, aber trotzdem lieb gemeint, soll es allen Spaß machen“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Von Christin Assmann