Grimmen

Die Stadtvertreter aus Grimmen wollen Eltern von Neugeborenen beschenken. Erstmalig und rückwirkend erhalten Babys, die ab dem 1. Januar 2019 in Grimmen und den dazugehörigen Ortsteilen das Licht der Welt erblickt haben, von der Kommune ein Begrüßungsgeld in Höhe von 50 Euro und ein kuschelweiches Schnuffeltuch.

Die Abgeordneten waren sich parteiübergreifend einig, dass dafür ein Budget im Haushalt bereitgestellt wird. In diesem Jahr sind das 4200 Euro. Als Grundlage diente der Geburtendurchschnitt (etwa 70 pro Jahr) der vergangenen fünf Jahre. Bis Mitte Mai gab es bislang 26 Babys.

Zu ihnen gehört auch der kleine Luis Paul Meyer, der am 1. März das Licht der Welt erblickte. Er war der erste, der das Begrüßungsgeld und -präsent erhielt. Die stellvertretende Stadtpräsidentin Brigitte Bathke übergab beides der Mutter. Dabei äußerte sie den Wunsch, dass der Kleine möglichst lange in Grimmen lebe. Die Stadtverwaltung besucht und beschenkt nun weitere Mütter, die in den vergangenen Wochen und Monaten entbunden haben. Auch sie erhalten dann das Begrüßungsgeld und ein Schnuffeltuch für ihre Neu-Grimmener.

Torsten Erdmann