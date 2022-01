Behnkenhagen: Wo der Wirt die Gäste einst einlud, sich selbst zu bedienen

Behnkenhagen

Behnkenhagen ist ein Ortsteil der Gemeinde Süderholz. „Früher gab es vier große Landwirtschaften“, erzählt Luise Rahn, die älteste Einwohnerin von Behnkenhagen. Sie selbst ist auf einer davon groß geworden, ja sogar dort geboren.

„Das ist mein Elternhaus, hier ist schon mein Vater geboren. Unser Haus ist von 1860“, so die 87-Jährige. Das Gehöft hat sich über die Jahrzehnte immer wieder verändert. Nach dem Krieg beherbergte es auch eine Zeit lang Flüchtlinge. Heute wohnt die Witwe mit ihrem jüngsten Sohn Dirk und dessen Frau Catrin sowie Enkel Stefan, der die Scheune zur Wohnung umgebaut hat, auf dem gepflegten Drei-Seiten-Hof.

Die Kindheit und Jugend waren von harter Arbeit geprägt. Der Vater blieb im Krieg, die jüngste Schwester hat ihn gar nicht mehr kennengelernt. „Ich hätte gerne einen richtigen Beruf gelernt, aber ich musste auf dem Hof bleiben. Mir lag das mit den Pferden. Da habe ich alles mit gemacht. Das Kochen und Backen habe ich später trotzdem noch hingekriegt“, berichtet Luise Rahn.

Früher wurde Platt gesprochen

Früher wurde auf dem Hof meist nur Platt gesprochen. Tierhaltung bestimmte zu allen Zeiten die Arbeit. Zu LPG-Zeiten hat Luise Rahn den Kälberstall gemacht. Das war schwere Arbeit für die junge Frau. An Sonnabenden haben ihre drei Jungs nach der Schule oft beim Ausmisten geholfen.

In Behnkenhagen gab es damals eine kleine Schule. In einem Klassenraum wurde die 1. bis 4. Klasse und im anderen die 5. bis 8. Klasse unterrichtet. Heute ist aus der ehemaligen Schule ein Wohnhaus geworden.

Eine Windmühle gab es im Ort, zu der sich die Kinder besonders hingezogen fühlten. Eine Poststelle, eine Gaststätte sowie ein kleiner Konsum, in dem an drei Tagen nur Brot und Milch verkauft wurden. In der Gaststätte traf man sich gerne zum Karten spielen. Und als der letzte Gastwirt nicht mehr ganz so gut auf den Beinen war, hat er so manches Mal gesagt: „Bedient euch man selber, ihr wisst ja, wo alles steht.“ Heutzutage nicht vorstellbar.

Dorfgeschichten Quelle: Roswitha Pendzinsky

Erinnerungen an längst vergangene Zeiten

Ebenso wenig, dass sich die Männer bei Albert Abs, der den ersten Fernseher im Dorf hatte, zum Fernsehen trafen. Sogar einen Bürgermeister hatte das kleine Dorf. Und was heute für viele Kinder und Jugendliche die Busbude ist, war früher die Milchrampe. „Da haben wir uns als Jugendliche gerne getroffen und viel gesungen“, erzählt Luise Rahn.

Viele Erinnerungen sind beim Besuch der OSTSEE-ZEITUNGs-Reporterin ganz gegenwärtig. Luise Rahn bedauert es, dass sie nicht mehr so gut zu Fuß ist, aber die Seniorin fährt immer noch selbst Auto.

Leider würden viele lieb gewonnene Freizeitaktivitäten derzeit ruhen, bedauert die Seniorin. Viele Jahre hat sie im Kirchenchor gesungen. „Ich spiele gerne Karten, das strengt das Gehirn an. Aber das dürfen wir ja schon lange nicht mehr. Genauso wenig wie die Seniorennachmittage in Neuendorf durchführen. Wir haben wunderschöne Ausflüge in die Umgebung gemacht“, berichtet die Behnkenhagenerin, die leidenschaftlich und viel Fahrrad gefahren ist.

Leben mit Autobahnlärm

Aber einsam ist sie dennoch nicht. Sie hat eine große Familie um sich. Acht Enkel und auch schon zwölf Urenkel gibt es. Zwillinge werden freudig erwartet. Und da ihre anderen beiden Söhne in Kandelin und Groß Bisdorf wohnen, hat sie viel und oft Besuch. Alle kümmern sich rührend um das Familienoberhaupt. „Ja, wenn bei uns gefeiert wird, dann sind wir immer um die vierzig Leute. Ich freue mich über meine große Familie, alles ist harmonisch.“

Früher wurden zu besonderen Feierlichkeiten auch schon mal Stube und Schlafstube ausgeräumt, heute geht es dazu in eine Gaststätte oder eine große Sommerparty wird im Garten organisiert. Leider ist da auch immer der Lärm der Autobahn zu hören. Die Nähe zur A20 stört die Kraniche jedoch nicht, die hier jährlich rasten. Zu Hunderten sind die Vögel des Glücks zwischen Neuendorf und Behnkenhagen zu beobachten.

Patchworkfamilie fühlt sich wohl

Luise Rahns Schwiegertochter Catrin wohnt seit November 2016 auf dem Hof und wurde von der Verwandtschaft herzlich aufgenommen. Die Patchworkfamilie mit den vier erwachsenen Kindern von 18 bis 32 Jahren funktioniert gut. Die gebürtige Sächsin hat ihren Mann beim Fußball in Berlin kennengelernt.

Fußball spielt bei Familie Rahn eine große Rolle. Catrin Böhme-Rahn fiel bei ihren ersten Besuchen in Vorpommern sofort die andere Mentalität der Menschen auf. „Die Leute sind hier auf eine andere Art und Weise herzlich. Ich fühle mich wohl. Ich mag meine Berge genauso gerne wie das Wasser“, erzählt die ehemalige Lehrerin, die jetzt als Disponentin in einem Trinkwasserlabor arbeitet. Als Ausgleich zum Alltag töpfert sie und gehört den Remise-Frauen in Griebenow an. Wenn sie dort Dienst hat, bekommt sie manchmal auch Besuch von Ehemann Dirk und Schwiegermutter, die dann Kaffee und Kuchen mitbringen.

Von Roswitha Pendzinsky